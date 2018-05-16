Полуостров Сахалин
Проект нового моста оценили дороже Крымского.
Проект нового моста оценили дороже Крымского.
Возможная следующая мегастройка РФ, мост на Сахалин, в пересчете на километр стоит в 3,5 раза дороже только что открытого Крымского. В целом с учетом железнодорожных подходов ОАО РЖД оценивает проект в 540,3 млрд руб. плюс более 90 млрд руб. на модернизацию путей на Сахалине. Мост обсуждается в связке с проектом глубоководного угольного терминала в Ильинском, на который нужно еще 100 млрд руб. Но эксперты и участники рынка сомневаются в осмысленности проекта без продолжения в Японию.
«Ъ» удалось ознакомиться с деталями проекта Сахалинского железнодорожного перехода. Как следует из материалов ОАО РЖД, по итогам актуализации в 2017 году ТЭО от 2013 года оптимальным признан маршрут от станции Селихин на линии Комсомольск-на-Амуре—Ванино к наиболее узкому месту Татарского пролива (проливу Невельского) и затем к станции Ныш на Сахалине.
В ОАО РЖД «Ъ» уточнили, что параметры «предварительные», а проект «находится в стадии проработки».
О мосте на Сахалин говорили десятилетиями, но похожей на реальность идея стала только прошлым летом, когда о ней упомянул в ходе прямой линии Владимир Путин. В итоге мост уже попал в инвестпрограмму ОАО РЖД: на проектные работы на 2018 год выделен 1 млрд руб. Но при этом грузовая база остается неясной и в целом довольно скромной. В документах говорится, что к 2030 году в отсутствие развития портовых мощностей Сахалина она достигнет лишь 8,5 млн тонн.
Поэтому предлагается построить там новый глубоководный порт, чтобы привлечь до 23,4 млн тонн грузов с Восточного полигона, до 10 млн тонн угля из Монголии и Китая и до 5 млн тонн в контейнерах.
Сейчас глубоководных портов на Сахалине, кроме Пригородного (СПГ и нефть, связан с «Сахалином-2»), нет. Остальные потенциальные локации либо отрезаны от железнодорожной инфраструктуры, как порт Шахтерск Восточной горнорудной компании (ВГК; планы по перевалке — 20 млн тонн местных углей), либо мелководны, либо «зажаты городом», говорится в документах. В 2017 году появилась концепция строительства порта в Поронайске с терминалом на 24 млн тонн угля в год. В апреле в интервью РБК совладелец порта Михаил Скигин говорил, что один из вариантов предусматривает угольный терминал в случае строительства моста на Сахалин. Глава ВГК Олег Мисевра обещал увеличить мощность своего будущего порта до 50 млн тонн, если построят мост.
Но в документах ОАО РЖД «оптимальным вариантом определен порт в районе залива Делангля (поселок Ильинский)».
Инвестор Ильинского неизвестен. Собеседники «Ъ» говорят, что он определится только по завершении ТЭО моста. По словам одного из них, Ильинский имеет преимущества: он расположен на узком перешейке острова, где можно проехать с одного берега на другой. Но в целом глубоководный порт в Татарском проливе «выглядит совершенно необоснованным», отмечает источник «Ъ». «Для захода туда требуется обогнуть остров, зайти в территориальные воды РФ, подняться на север, в то время как проще пройти чуть дальше до Владивостока и сразу попасть на Транссиб. Проект больше похож на лоббирование интересов
Однако источник «Ъ» в угольной отрасли возражает, что перевалка дополнительных 30 млн тонн угля — перспектива «надуманная», в России нет крупных месторождений, которые уже не привязаны к портам отправки. Сам Сахалин может добывать в перспективе 15 млн тонн, но это преимущественно уголь в Шахтерске, а ближайшие свободные объемы — «не восточнее Хакасии». По мнению собеседника «Ъ», «с учетом дальних подходов» стоимость проекта может превысить 1 трлн руб. Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов отмечает, что строительство крупного глубоководного порта при недозагрузке мощностей Ванинского порта кажется преждевременным.
Оценка самого моста в пересчете на километр в 3,5 раза выше, чем Крымского, который 15 мая торжественно открыл Владимир Путин.
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Наталья Скорлыгина, Анастасия Веденеева