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04:05 (мск), источник: Вести Приморье

В центре Владивостока закрыли бизнес-центр «Золотой Рог»

15 мая в самом центре Владивостока, как раз напротив особняка администрации Приморья, судебные приставы опечатали здание, где расположен магазин «Терранова», кафе «Шоколадница» и салон красоты «Пантера».

Источник: Вести Приморье

Как сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службе УФССП России по Приморскому краю, исполнительное производство было возбуждено 15 мая и в тот же день наложены обеспечительные меры, предусмотренные судебным решением.

«В решении сказано, что необходимо запретить деятельность ООО «Бизнес-центр «Золотой Рог», связанную с пребыванием в нем людей за исключением лиц, устраняющих нарушения требований пожарной безопасности», — уточнили в УФССП России по Приморскому краю.

Ранее «Вести:Приморье» сообщали, что «за противопожарные нарушения закрыли несколько торговых центров в Приморье.».

Бизнес-центр «Золотой Рог» на Светланской во Владивостоке стал шестым в крае объектом массового посещения людей, закрытым по решению суда за нарушение противопожарных требований. До этого приостановлена деятельность кинотеатра New Wave Cinema, детского магазина «Счастливое детство», торговых центров «Дазел» и «Велес» во Владивостоке и развивающего детского центра «Кругозор» в городе Артеме.

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