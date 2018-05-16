В центре Владивостока закрыли бизнес-центр «Золотой Рог»

Как сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службе УФССП России по Приморскому краю, исполнительное производство было возбуждено 15 мая и в тот же день наложены обеспечительные меры, предусмотренные судебным решением.
«В решении сказано, что необходимо запретить деятельность ООО «Бизнес-центр «Золотой Рог», связанную с пребыванием в нем людей за исключением лиц, устраняющих нарушения требований пожарной безопасности», — уточнили в УФССП России по Приморскому краю.
Ранее «Вести:Приморье» сообщали, что «за противопожарные нарушения закрыли несколько торговых центров в Приморье.».
Бизнес-центр «Золотой Рог» на Светланской во Владивостоке стал шестым в крае объектом массового посещения людей, закрытым по решению суда за нарушение противопожарных требований. До этого приостановлена деятельность кинотеатра New Wave Cinema, детского магазина «Счастливое детство», торговых центров «Дазел» и «Велес» во Владивостоке и развивающего детского центра «Кругозор» в городе Артеме.