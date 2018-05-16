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04:08 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровскому краю пришлось вернуть 680 миллионов, потраченных на дамбу

Из бюджета Хабаровского края взыскали больше 680 миллионов рублей, которые региону дали на строительство дамбы в дальневосточной столице. Выяснилось, что власти направили деньги на объекты, которые не принадлежат государству — инженерные сети, водоснабжение и другие коммуникации.

Источник: Восток Медиа

Об этом стало известно из отчёта Счётной палаты России. Выяснилось, что КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» не уменьшило цену контракта после того, как уменьшился объём материалов, используемых на дамбе от Дендрария до улицы Союзной. Общая сумма сокращения составила 117 миллионов 552 тысячи рублей: туда вошли плиты железобетонных покрытий, перекрытий и днищ, песчано-гравийная смесь, щебень из природного камня, бутовый камень и другие расходники.

Также оказалось, что правительство региона направило субсидии на финансирование объектов, не относящихся к определению гидротехнического сооружения. На эти деньги оттуда вынесли инженерные сети, сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения на общую сумму около 177 миллионов 366 тысяч рублей. Кроме того, выяснилось, что изменённую документацию не направили на повторную проверку, и её стоимость превышает сумму прошлого проекта, который получил положительное заключение госэкспертизы. Разница составила около 394 миллионов 571 тысячи рублей.

«Таким образом, правительством Хабаровского края в 2014—2017 годах допущено направление бюджетных средств в общем объёме 177 миллионов 365 тысяч рублей и, как следствие, расход бюджетных средств на момент проверки в сумме 40 миллионов 405 тысяч рублей на объекты, которые не относятся к гидротехническим сооружениям, не обеспечивают защиту от негативного воздействия вод и не являются элементом создаваемого объекта, а также числятся на балансе сторонних организаций (МУП г. Хабаровска “Водоканал” и Дальневосточной дирекции ОАО “РЖД”)», — говорится в отчёте Счётной палаты России.

В министерстве строительства Хабаровского края в апреле объясняли корреспонденту РИА «Восток-Медиа», что вынести инженерные сети перед строительством дамбы было необходимо и что чиновники устранили этот недочёт в документации.

«Действительно, у нас летом прошлого года проходила проверка Счётной палаты. В ходе проверки было выдано предписание, в нём был отмечен ряд пунктов, которые вызвали недовольство проверяющих. Один из указанных недочётов состоит вот в чём. У нас в общем составе работ был, в том числе, вынос сетей инженерных. Невозможно просто положить дамбу на земле, если под ней проходят сети. Естественно, их надо куда-то вынести. В данном случае нам Счётная палата сделала замечание, что для этого должны быть указаны разные источники финансирования. У нас этого сделано не было. Мы все изменения и исправления внесли», — рассказывал первый заместитель министра строительства Хабаровского края Андрей Чекулаев.

По итогам проверки Счётная палата направила письма в правительство России, Ростехнадзор, Федеральную налоговую службу, Федеральное казначейство и другие ведомства. В итоге, как сообщает ТАСС, в министерстве финансов России издали приказ о возвращении в федеральный бюджет больше 680 миллионов рублей, предоставленных на строительство. Аудиторы в отчёте сообщают, что в 2018 году сумму в полном объёме взыскали из бюджета Хабаровского края.

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