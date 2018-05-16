Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла звезда фильмов о Супермене
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Сына погибшего полицейского отвели в школу 70 сослуживцев отца
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Кристен Стюарт скинула туфли на красной дорожке в знак протеста
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Жириновский назвал сумму своей пенсии
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Мэрайя Кэри стала неузнаваемой, сбросив десятки килограммов
Гуф признался в любви Кети Топурия
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Москве предрекли большую распродажу квартир
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
05:26 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске из-за нарушений пожарной безопасности закрыли два магазина

По решению суда не работают «Орбита» и «Вираж».

Судебные приставы после решения суда приостановили работу магазина электроники «Орбита» на пр. Свободный и магазина автозапчастей «Вираж» по ул. Северо-Енисейская.

Претензии к торговым площадкам возникли у прокуратуры после проверки помещений на выполнения требований пожарной безопасности. Магазины закроют минимум на месяц — до следующего заседания суда. Пока владельцам необходимо устранить все нарушения.

Кроме того, судебными приставами по Сосновоборску приостановлена эксплуатация подвального помещения в торговом комплексе «Торговый дом Сосновоборск». Вход в закрытую зону доступен только для обслуживающего здание персонала, охраны, контролирующих и правоохранительных органов.

«Также на исполнении в отделе судебных приставов по Дивногорску находятся исполнительные производства о запрете эксплуатации кафе «Шале М», — рассказали в УФССП России по Красноярскому краю.

Напомним, ранее в Красноярске приостановили деятельность крупного торгового комплекса «Вавилон» и части цокольного помещения торгового центра «Комсомольский».

Все новости региона
В домах УК «ЖСК» стартовала ремонтная кампания 2018 года
Россия потерпела поражение в последнем матче группового этапа ЧМ
В Китае лобовое стекло самолета вылетело на высоте 10 км
В ледниках нашли следы существования древних цивилизаций
СМИ: европейский бизнес встревожен ответом Госдумы на санкции
Американка не стала лечить рак ради рождения детей и умерла
Началось движение по автомобильной части Крымского моста
КНДР оскорбилась «военной возней» США и Южной Кореи
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
А теперь — Канада! Россия уступила Швеции и теперь сыграет в четвертьфинале чемпионата мира с Канадой. Матч состоится в четверг
Авто
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы» По мнению авторов предложения, знак, который сейчас заставляют клеить автомобилистов, «давно потерял свою актуальность»
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
От Бони до Наоми: все премьеры седьмого дня Каннского фестиваля Очередной день Каннского фестиваля ознаменовался порцией громких премьер, в числе которых «Черный клановец» Спайка Ли, «Экстаз» Гаспара Ноэ и «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь