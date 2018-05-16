В Красноярске из-за нарушений пожарной безопасности закрыли два магазина
По решению суда не работают «Орбита» и «Вираж».
По решению суда не работают «Орбита» и «Вираж».
Судебные приставы после решения суда приостановили работу магазина электроники «Орбита» на пр. Свободный и магазина автозапчастей «Вираж» по ул.
Претензии к торговым площадкам возникли у прокуратуры после проверки помещений на выполнения требований пожарной безопасности. Магазины закроют минимум на месяц — до следующего заседания суда. Пока владельцам необходимо устранить все нарушения.
«Также на исполнении в отделе судебных приставов по Дивногорску находятся исполнительные производства о запрете эксплуатации кафе «Шале М», — рассказали в УФССП России по Красноярскому краю.
Напомним, ранее в Красноярске приостановили деятельность крупного торгового комплекса «Вавилон» и части цокольного помещения торгового центра «Комсомольский».