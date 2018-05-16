Судебные приставы закрыли центр отдыха по Байкальскому тракту

Судебные приставы г. Иркутска приостановили деятельность Центра отдыха «Пекин», расположенного в поселке Молодежный Иркутского района. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, прокурор Иркутского района обратился с исковым заявлением в суд к собственникам Центра отдыха об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности. Прокурор ходатайствовал о наложении запрета на осуществление деятельности организации с целью обеспечения безопасности работников и постояльцев гостиничного комплекса.