Судебные приставы закрыли центр отдыха по Байкальскому тракту
В гостиничном комплексе выявлены нарушения требований пожарной безопасности.
В гостиничном комплексе выявлены нарушения требований пожарной безопасности.
Судебные приставы г. Иркутска приостановили деятельность Центра отдыха «Пекин», расположенного в поселке Молодежный Иркутского района. Как сообщает
«Данное ходатайство было удовлетворено Иркутским районным судом Иркутской области, деятельность Центра отдыха приостановлена до устранения нарушений требований пожарной безопасности», — уточняется в сообщении.
Решение суда исполнено судебными приставами Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Иркутской области. Собственникам была предоставлена возможность выселить постояльцев, которых насчитывалось более 500 человек.