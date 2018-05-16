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05:31 (мск), источник: АиФ Иркутск

Судебные приставы закрыли центр отдыха по Байкальскому тракту

В гостиничном комплексе выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Судебные приставы г. Иркутска приостановили деятельность Центра отдыха «Пекин», расположенного в поселке Молодежный Иркутского района. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, прокурор Иркутского района обратился с исковым заявлением в суд к собственникам Центра отдыха об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности. Прокурор ходатайствовал о наложении запрета на осуществление деятельности организации с целью обеспечения безопасности работников и постояльцев гостиничного комплекса.

«Данное ходатайство было удовлетворено Иркутским районным судом Иркутской области, деятельность Центра отдыха приостановлена до устранения нарушений требований пожарной безопасности», — уточняется в сообщении.

Решение суда исполнено судебными приставами Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Иркутской области. Собственникам была предоставлена возможность выселить постояльцев, которых насчитывалось более 500 человек.

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