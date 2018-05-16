Известный гипермаркет Владивостока закрыли по решению суда

Во Владивостоке по решению суда закрыт известный гипермаркет в районе Сахалинской до устранения нарушений требований пожарной безопасности, сообщает корреспондент РИА VladNews.

15 мая владивостокский гипермаркет «Реми» по улице Борисенко, 35к3 закрыт по решению суда в связи с нарушениями требований пожарной безопасности.

«Запрет на осуществление деятельности, связанную с пребыванием людей, за исключением лиц, устраняющих нарушения требований пожарной безопасности, вынесен в связи с выявленными нарушениями. Этот запрет будет действовать до устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности и до принятия судом решения о возобновлении деятельности», — сказали в УФССП по Приморскому краю.