Известный гипермаркет Владивостока закрыли по решению суда
Когда он вновь откроется — не известно.
Когда он вновь откроется — не известно.
Во Владивостоке по решению суда закрыт известный гипермаркет в районе Сахалинской до устранения нарушений требований пожарной безопасности, сообщает корреспондент РИА VladNews.
15 мая владивостокский гипермаркет «Реми» по улице Борисенко, 35к3 закрыт по решению суда в связи с нарушениями требований пожарной безопасности.
«Запрет на осуществление деятельности, связанную с пребыванием людей, за исключением лиц, устраняющих нарушения требований пожарной безопасности, вынесен в связи с выявленными нарушениями. Этот запрет будет действовать до устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности и до принятия судом решения о возобновлении деятельности», — сказали в УФССП по Приморскому краю.
Проверки мест массового посещения людей организованы после трагедии в ТРЦ «Зимняя Вишня» в Кемерове. В связи с проверками, во Владивостоке уже закрыты магазин Terranova, кафе «Шоколадница» и салон красоты La Panther, торговый центр «Счастливое детство», торговый центр «Дазэл», торговый центр «Велес» и кинотеатр New Wave Cinema, который попытался заработать без разрешения. В городе Артёме был закрыт семейный центр «Кругозор».