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07:55 (мск), источник: VLADNEWS

Известный гипермаркет Владивостока закрыли по решению суда

Когда он вновь откроется — не известно.

Во Владивостоке по решению суда закрыт известный гипермаркет в районе Сахалинской до устранения нарушений требований пожарной безопасности, сообщает корреспондент РИА VladNews.

15 мая владивостокский гипермаркет «Реми» по улице Борисенко, 35к3 закрыт по решению суда в связи с нарушениями требований пожарной безопасности.

«Запрет на осуществление деятельности, связанную с пребыванием людей, за исключением лиц, устраняющих нарушения требований пожарной безопасности, вынесен в связи с выявленными нарушениями. Этот запрет будет действовать до устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности и до принятия судом решения о возобновлении деятельности», — сказали в УФССП по Приморскому краю.

Проверки мест массового посещения людей организованы после трагедии в ТРЦ «Зимняя Вишня» в Кемерове. В связи с проверками, во Владивостоке уже закрыты магазин Terranova, кафе «Шоколадница» и салон красоты La Panther, торговый центр «Счастливое детство», торговый центр «Дазэл», торговый центр «Велес» и кинотеатр New Wave Cinema, который попытался заработать без разрешения. В городе Артёме был закрыт семейный центр «Кругозор».

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