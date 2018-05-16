В Волгограде восстановят еще 4,5 километра Второй продольной

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, дорожные бригады сейчас фрезеруют улицу Лимоновую, а на участке улицы Лазоревой между поселками Веселая Балка и Саши Чекалина укладывается выравнивающий слой асфальта. В зависимости от состояния дороги, его толщина может колебаться до семи сантиметров. С учетом того, что асфальтовый завод МУП «ДСЭР» находится в Кировском районе, время доставки асфальтобетона составляет не более 10−15 минут.