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09:34 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде восстановят еще 4,5 километра Второй продольной

На юге Волгограда продолжается восстановительный ремонт Второй продольной магистрали.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, дорожные бригады сейчас фрезеруют улицу Лимоновую, а на участке улицы Лазоревой между поселками Веселая Балка и Саши Чекалина укладывается выравнивающий слой асфальта. В зависимости от состояния дороги, его толщина может колебаться до семи сантиметров. С учетом того, что асфальтовый завод МУП «ДСЭР» находится в Кировском районе, время доставки асфальтобетона составляет не более 10−15 минут.

Всего на участке работает около 20 рабочих и 15 единиц спецтехники. Общая площадь реконструируемого участка — более 111 тысяч квадратных метров. Для обеспечения комфортного проезда водителей дорожно-строительные работы организованы с минимальным сужением проезжей части на той полосе, где проводятся работы.

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