Не догма, но основа для работы: в Челябинске утвердили предварительную схему «зеленого пояса»

В Челябинске утвердили предварительную схему «зеленого пояса» — «легкими» города должны стать более 23 тыс. гектаров земель лесного фонда Красноармейского и Сосновского районов, а также Копейского городского округа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как рассказал на заседании межведомственной рабочей группы первый замначальника ГУ лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин, согласно схеме, в «зеленый пояс» Челябинска войдут 16 923 га земель лесного фонда Сосновского района, 1 448 га — Краснормейского, три памятника природы — Челябинский, Каштакский и Ужовский боры (по 1 130 га каждый), а также девять участков Копейского городского округа, в числе которых оказались и водные объекты — озеро Шелюгино, Половинное, Четвертное, Синеглазово и Курлады.

Участники совещания отметили, что в настоящее время «зеленый пояс» не выглядит непрерывной природной территорией, как задумывалось, в этой связи прозвучали предложения о включении в «зеленый пояс» площадей парков и скверов Челябинска, а также земель сельхозназначения, которые давно не обрабатываются и заросли деревьями. Кроме того, расширить «легкие» мегаполиса, считают эксперты, можно за счет включения в «зеленый щит» некоторых заказников. Члены рабочей группы приняли решение провести анализ озвученных инициатив.

По словам руководителя группы, председателя Общественной палаты Челябинской области Олега Дубровина, принятый документ станет основой для работы: «Схема будет подвергаться корректировке, доработке. В ближайшее время документ будет направлен в министерство строительства, министерство экономического развития, а также представителям бизнес-сообщества для внесения предложений. Кроме того, принятие окончательного варианта схемы невозможно без участия общественности. Изучить нюансы могут все заинтересованные лица».