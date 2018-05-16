Начинающие предприниматели Свердловской области смогут получить беспроцентные займы

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Бизнесмены, впервые зарегистрированные менее 12 месяцев назад и прошедшие обучение по программе «Начни своё дело», смогут получить в областном фонде беспроцентные займы до 500 тысяч рублей на срок до 3 лет. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора.

Выдача беспроцентных займов начинающим предпринимателей — это ключевое мероприятие программы «Пятилетка развития», утверждённой губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в сфере развития малого и среднего бизнеса. Ожидается, что в результате комплекса мер, частью которых станет и финансовая поддержка начинающих предпринимателей, к 2021 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу человек вырастет на 24% до 55 единиц, а доля занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса составит 40%.

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Подать заявку на беспроцентные займы могут предприниматели, которые в этом году или в любые предыдущие годы прошли обучение по программе «Начни своё дело». После получения сертификатов о прохождении всех трёх этапов образовательной программы, предприниматели заполняют минимальный пакет документов и выступают с презентацией перед комиссией. После одобрения заявки комиссией за каждым прошедшим конкурсный отбор будет закреплен персональный консультант, который поможет предпринимателю оформить заявку на беспроцентный заём через личный кабинет на сайте www.sofp.ru.

«Мы реализуем программу “Начни своё дело” уже более 20 лет — в своё время методику организации обучения нам передали коллеги из Германии. Она проверена годами работы, именно поэтому мы запускаем новый инструмент финансовой поддержки именно для тех, кто прошел все три этапа. Причин несколько — во-первых, мы уверены в качестве обучения и подготовки проектов, во-вторых, мы исключаем случаи недобросовестного получения (“покупки”) сертификатов об обучении. Займы — это возвратный инструмент, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы проект был как следуют проработан, учтены все риски, и чтобы в результате у предпринимателя все сложилось хорошо», — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян.

На беспроцентные займы в этом году будет выделено 20 миллионов рублей. Если новый инструмент покажет свою эффективность и востребованность — возможно увеличение финансирования. Всего на господдержку малого и среднего бизнеса Свердловской области в 2018 году будет направлено около 430 миллионов рублей из областного, федерального и муниципальных бюджетов.

Напомним, кроме нового финансового инструмента в виде беспроцентных займов, начинающие предприниматели могут пройти обучение по программе «Начни своё дело», получить консультации в областном фонде или муниципальном фонде поддержки предпринимательства, получить микрозаймы «Старт» до 750 тысяч рублей под 10% годовых. Вся подробная информация на сайте областного фонда поддержки предпринимательства или по телефону бесплатной горячей линии 8 800 500 77 85.