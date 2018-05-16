Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия ответила Америке, мощно отомстив за санкционный удар - СМИ
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Мэрайя Кэри стала неузнаваемой, сбросив десятки килограммов
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
Жириновский назвал сумму своей пенсии
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Мэрайя Кэри стала неузнаваемой, сбросив десятки килограммов
Гуф признался в любви Кети Топурия
В Екатеринбурге охранник ТЦ избил подростка с инвалидностью
Шизофрения меняет не только мозг
Москве предрекли большую распродажу квартир
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
10Столкновения на границе сектора Газа
09:40 (мск), источник: Apiural.ru

Начинающие предприниматели Свердловской области смогут получить беспроцентные займы

ЕКАТЕРИНБУРГ. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства открыл приём заявок на новый вид поддержки для начинающих предпринимателей.

Источник: Reuters

Бизнесмены, впервые зарегистрированные менее 12 месяцев назад и прошедшие обучение по программе «Начни своё дело», смогут получить в областном фонде беспроцентные займы до 500 тысяч рублей на срок до 3 лет. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора.

Выдача беспроцентных займов начинающим предпринимателей — это ключевое мероприятие программы «Пятилетка развития», утверждённой губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в сфере развития малого и среднего бизнеса. Ожидается, что в результате комплекса мер, частью которых станет и финансовая поддержка начинающих предпринимателей, к 2021 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу человек вырастет на 24% до 55 единиц, а доля занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса составит 40%.

Читайте также
Свердловским бизнесменам помогут еще два банка

Подать заявку на беспроцентные займы могут предприниматели, которые в этом году или в любые предыдущие годы прошли обучение по программе «Начни своё дело». После получения сертификатов о прохождении всех трёх этапов образовательной программы, предприниматели заполняют минимальный пакет документов и выступают с презентацией перед комиссией. После одобрения заявки комиссией за каждым прошедшим конкурсный отбор будет закреплен персональный консультант, который поможет предпринимателю оформить заявку на беспроцентный заём через личный кабинет на сайте www.sofp.ru.

«Мы реализуем программу “Начни своё дело” уже более 20 лет — в своё время методику организации обучения нам передали коллеги из Германии. Она проверена годами работы, именно поэтому мы запускаем новый инструмент финансовой поддержки именно для тех, кто прошел все три этапа. Причин несколько — во-первых, мы уверены в качестве обучения и подготовки проектов, во-вторых, мы исключаем случаи недобросовестного получения (“покупки”) сертификатов об обучении. Займы — это возвратный инструмент, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы проект был как следуют проработан, учтены все риски, и чтобы в результате у предпринимателя все сложилось хорошо», — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян.

На беспроцентные займы в этом году будет выделено 20 миллионов рублей. Если новый инструмент покажет свою эффективность и востребованность — возможно увеличение финансирования. Всего на господдержку малого и среднего бизнеса Свердловской области в 2018 году будет направлено около 430 миллионов рублей из областного, федерального и муниципальных бюджетов.

Напомним, кроме нового финансового инструмента в виде беспроцентных займов, начинающие предприниматели могут пройти обучение по программе «Начни своё дело», получить консультации в областном фонде или муниципальном фонде поддержки предпринимательства, получить микрозаймы «Старт» до 750 тысяч рублей под 10% годовых. Вся подробная информация на сайте областного фонда поддержки предпринимательства или по телефону бесплатной горячей линии 8 800 500 77 85.

© Служба новостей «АПИ».

Все новости региона
Начинающие предприниматели Свердловской области смогут получить беспроцентные займы
Россия потерпела поражение в последнем матче группового этапа ЧМ
СМИ: европейский бизнес встревожен ответом Госдумы на санкции
В ледниках нашли следы существования древних цивилизаций
Чубайс обрадовался, что его не пригласили в правительство
Американка не стала лечить рак ради рождения детей и умерла
Началось движение по автомобильной части Крымского моста
Северная Корея пригрозила отказаться от участия в саммите с США
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия проиграла шведам и сыграет с канадцами в плей-офф ЧМХ Соперником сборной России по четвертьфинальному поединку будет команда Канады, занявшая 3-е место в группе В. Встреча пройдет в Копенгагене 17 мая и начнется в 17:15 мск
Авто
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы» По мнению авторов предложения, знак, который сейчас заставляют клеить автомобилистов, «давно потерял свою актуальность»
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
От Бони до Наоми: все премьеры седьмого дня Каннского фестиваля Очередной день Каннского фестиваля ознаменовался порцией громких премьер, в числе которых «Черный клановец» Спайка Ли, «Экстаз» Гаспара Ноэ и «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь