В Уфе снесли незаконные торговые точки
Четыре киоска располагались в Кировском районе столицы.
Четыре киоска располагались в Кировском районе столицы.
В Кировском районе Уфы снесли четыре продуктовых киоска, признанных незаконными.
Ранее владельцу торговых точек уже было вынесено судебное предписание — убрать незарегистрированные постройки, но за отведенные на это пять дней должник ничего не предпринял.
Приставам и городской администрации пришлось освобождать территорию самостоятельно. Затраченные на снос средства предпринимателю придется возместить из своего кармана.
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