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09:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе снесли незаконные торговые точки

Четыре киоска располагались в Кировском районе столицы.

В Кировском районе Уфы снесли четыре продуктовых киоска, признанных незаконными.

Ранее владельцу торговых точек уже было вынесено судебное предписание — убрать незарегистрированные постройки, но за отведенные на это пять дней должник ничего не предпринял.

Приставам и городской администрации пришлось освобождать территорию самостоятельно. Затраченные на снос средства предпринимателю придется возместить из своего кармана.

В пресс-службе ФССП по РБ отметили, что работа по сносу таких построек будет продолжена.

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