В Калининграде сократилось количество безработных

Одновременно снизилось и количество официально зарегистрированных безработных: с 4403 в марте до 4285 в апреле. Если же рассматривать ситуацию относительно апреля 2017 года, то количество официально безработных сократилось и вовсе на 774 человека — с 5059. Также сократилось и количество незанятого трудоспособного населения — с 5717 до 4850, то есть на 867 человек.