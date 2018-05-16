В Калининграде сократилось количество безработных
В Калининграде и области на конец апреля 2018 года сократилось количество незанятого трудоспособного населения относительно мартовских данных на 113 человек — до 4850.
В Калининграде и области на конец апреля 2018 года сократилось количество незанятого трудоспособного населения относительно мартовских данных на 113 человек — до 4850.
Одновременно снизилось и количество официально зарегистрированных безработных: с 4403 в марте до 4285 в апреле. Если же рассматривать ситуацию относительно апреля 2017 года, то количество официально безработных сократилось и вовсе на 774 человека — с 5059. Также сократилось и количество незанятого трудоспособного населения — с 5717 до 4850, то есть на 867 человек.
На конец марта в Калининградской области числилось 195934 рабочих места, что на 2,6% выше, чем в марте 2017 года, из которых 187149 места — списочного состава, 3038 совместителей и 5747 человек, выполнявших работы по договорам
Соответствующие данные приводит Калининградстат.