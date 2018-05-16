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12:49 (мск), источник: Янтарный край

В Калининграде сократилось количество безработных

В Калининграде и области на конец апреля 2018 года сократилось количество незанятого трудоспособного населения относительно мартовских данных на 113 человек — до 4850.

Одновременно снизилось и количество официально зарегистрированных безработных: с 4403 в марте до 4285 в апреле. Если же рассматривать ситуацию относительно апреля 2017 года, то количество официально безработных сократилось и вовсе на 774 человека — с 5059. Также сократилось и количество незанятого трудоспособного населения — с 5717 до 4850, то есть на 867 человек.

На конец марта в Калининградской области числилось 195934 рабочих места, что на 2,6% выше, чем в марте 2017 года, из которых 187149 места — списочного состава, 3038 совместителей и 5747 человек, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

Соответствующие данные приводит Калининградстат.

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