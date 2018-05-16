Краевое предприятие ищет гендиректора
Имя нового главы «Примавтодор» станет известно в июне.
Имя нового главы «Примавтодор» станет известно в июне.
В Приморье стартовал конкурс на должность генерального директора «Примавтодора», сообщает РИА VladNews.
Для участия в конкурсе подать документы можно до 28 мая. Имя нового генерального диретора станет известно в июне.
«“Примавтодор” объявил о старте приема документов от соискателей на должность генерального директора. Подать документы можно до 28 мая. Руководителя предприятия выберут на конкурсной основе. Планируется подвести итоги конкурса в июне. У предыдущего руководителя “Примавтодора” закончился рабочий контракт», сообщили в
Напомним, в апреле стали известны имена новых руководителей «Примтеплоэнерго» и «Примводоканала». Для края было новым опытом выбирать руководителей краевых компаний на конкурсной основе, хотя такое постановление администрации Приморского края вышло ещё в 2016 году.