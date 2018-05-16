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11:17 (мск), источник: Калининград.Ru

В регион не пустили 14 тонн чешского корма для кошек и собак

Сотрудники Россельхознадзора не пустили в регион партию консервированных и сухих кормов для кошек и собак. Товар везли из Чехии через пункт пропуска «Сириус».

Во время проверки водитель предоставил ветеринарные сертификаты. Однако специалисты обнаружили, что сопроводительный документ на сухие корма не соответствует установленному образцу. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

В результате ввоз товара приостановили. «Возбуждено дело об административном правонарушении», — отметили в ведомстве.

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