В регион не пустили 14 тонн чешского корма для кошек и собак

Во время проверки водитель предоставил ветеринарные сертификаты. Однако специалисты обнаружили, что сопроводительный документ на сухие корма не соответствует установленному образцу. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.