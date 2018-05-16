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12:46 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске назвали дату отключения батарей

Отопление отключат в следующий понедельник, 21 мая, об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В Новосибирске назвали дату отключения батарей, об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета. Отопление отключат в следующий понедельник, 21 мая, соответствующее постановление уже подписали.

«В соответствии с обновленным прогнозом погоды от новосибирского Гидрометцентра, с 21 мая устанавливается среднесуточная температура выше +7 градусов, дневная температура составит +11…+15 градусов», — пояснили в мэрии.

После отключения отопления городские службы начнут подготовку к отопительному сезону 2018−2019 годов. Испытания пройдут в два этапа: испытания тепловых сетей на максимальную температуру (впервые за пять лет) и гидравлические — на плотность и прочность.

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