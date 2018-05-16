Директор департамента транспорта рассказал механизм реорганизации ПАТП в Омске
По словам Вадима Кормильца, убытки каждого пассажирского предприятия стоят бюджету в 10 млн в месяц.
По словам Вадима Кормильца, убытки каждого пассажирского предприятия стоят бюджету в 10 млн в месяц.
Не утихают страсти вокруг реорганизации пассажирских предприятий в Омске. По задумкам властей останется лишь одно — Пассажирское предприятие № 8 (ПП № 8). Все остальные ПАТП будут ликвидированы. Это преподносится администрацией единственным способом спасти убыточный муниципальный транспорт. При этом мэр Омска обещает, что весь персонал ликвидированных предприятий перейдет на работу в ПП № 8 (подробнее см. «Из первых уст»).
Однако многие сотрудники словам властей не верят. Поводом стал ультиматум руководства писать заявление на увольнение. Параллельно людям предлагают подать бумаги на прием в ПП № 8. Транспортники опасаются, что возьмут не всех и пойдут сокращения.
МЕЖТАРИФНАЯ РАЗНИЦА ТРЕБУЕТ СЛИЯНИЯ ПАТП.
Несогласных, по их словам, не выпускают в рейсы и персонал теряет в зарплате. Люди пожаловались в прокуратуру и трудовую инспекцию.
— Поступает информация, что людей переводят насильно, — обратился к мэру Оксане Фадиной на последнем заседании горсовета депутат Иван Федин.
— Таких фактов нет, но если они у вас есть, просим предоставить, официально ответим, — ответила мэр.
Тем временем, детальный план спасения муниципального транспорта неясен: как объединение ПАТП позволит решить проблему долгов и убыточности. Есть вопросы и у депутатов, которые тоже до конца не понимают механизм спасения.
— Объем межтарифной разницы, который нужно выделить транспортникам на этот год, требует централизованного управления отраслью, поэтому и было принято такое решение, — сказала народным избранникам Оксана Фадина, не углубляясь в детали.
Один из экспертов в транспортной отрасли предполагает следующий сценарий реорганизации:
— Скорее всего, мэрия пойдет по пути юридического банкротства реорганизуемых пассажирских предприятий. Видимо, есть договоренности с кредиторами. По такому пути можно списать долги ПАТП и начать все сначала через ПП № 8. Но это лишь мое предположение. Да, шоковое решение, но, пожалуй, сейчас единственное правильное.
БАНКРОТИТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ НИКТО НЕ СОБИРАЕТСЯ.
Однако и.о. директора департамента транспорта Вадим Кормилец это предположение не подтвердил.
— Предприятия № 2, № 4 и № 7 не закрываются, а продолжают действовать. За ними даже оставят гаражи, территории и базы. Зарабатывать ПАТП будут, в том числе за счет сдачи этих объектов в аренду и подвижного состава, — сказал чиновник. — Почему мы их реорганизуем? В среднем убыток каждого предприятия 10 млн рублей.
Раньше источники финансирования были, но сейчас ситуация сложная. Нам только на компенсацию межтарифной разницы (стоимость проезда, напомним, 22 рубля, а экономическая цена провоза одного пассажира — в районе 30 рублей, — Прим. Авт.) в год нужен 1 млрд. А у нас в бюджете на это было только 405 млн, которые уже заканчивались.
Получается, продолжать схему постоянного поиска денег мы не можем, значит, нужно было
— Может, я глупый, но мне непонятно, как будет достигнута заявленная экономия. Персонал сохраняем — на зарплатах не сэкономим. Маршруты все выполняем и возим то же количество пассажиров. Получается, межтарифная разница никуда не денется…
— На вашем месте я задал точно такой же вопрос. Смотрите, мы очень много денег теряем на налогах реорганизуемых ПАТП — № 2, 4 и 7. При закупке топлива, запчестей, другой финансовой деятельности. Возникают налоговые долги. На ПП№ 8 с этим ситуация гораздо лучше, поэтому его мы и взяли за основу. Вся оперативная и хозяйственная деятельность будет вестись через него.
— Каким образом?
— ПП № 8 юридически будет брать автобусы у других ПАТП по договору аренды. По нему же станет рассчитываться с ними за оказанные услуги. На счета ПАТП № 2, № 4 и № 7 будут поступать деньги. Банкротить их никто не собирается.
БОЛЬШИЕ АВТОБУСЫ ВОЗЯТ ПО 5 ЧЕЛОВЕК В ЧАС.
— Но
— Приведу правильные слова мэра: экономия складывается из мелочей. Это и грамотное использование подвижного состава, и эффективное управление. Любой пассажир на остановке сейчас видит, что автобусы большой вместимости часто ходят пустые, если это не часы пик. А я скажу вам, что у нас даже есть маршруты на которых такие машины в час провозят только 4−5 пассажиров. То есть зарабатывают 110 рублей, а час работы автобуса выливается в тысячу рублей. Мы сразу получаем минус в 900 рублей. И их надо
— Еще одно решение запуск на линии автобусов средней вместимости? Но их у города нет. Собираетесь, брать в аренду у частников?
— Не думаю, что городу это будет выгодно. Давайте здесь не будем забегать вперед. Возможно, область даст денег на покупку новых автобусов, либо мы найдем деньги на приобретение их в лизинг. Сейчас это решается…
— Какое количество автобусов средней вместимости нужно департаменту?
— Надеюсь, не исказите мои слова. 100% подвижного состава в Омске должно быть обновлено. Это привлечет пассажиров. Приятнее заходить в новенький транспорт. К тому же такие машины гораздо дешевле в обслуживании.
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ.
«В городе 10 маршрутов, которые приносят 18 млн убытков в месяц».
Мэр Омска Оксана ФАДИНА:
— Да, ситуация вызывает у людей большое беспокойство. Но на сегодняшний день все люди работают, несмотря на то, что вышло несколько статей о том, что 600 человек окажутся на улице. Как вы себе представляете ситуацию, чтобы занятые сотрудники муниципального транспорта остались без работы? — цитирует градоначальника «Омск-Информ». — Мы делаем все, чтобы муниципальный транспорт был, несмотря на всех злопыхателей, которые пытаются сегодня с использованием средств массовой информации акцентировать внимание на том, что это не так. Мы будем идти вперед. В городе 10 маршрутов, которые приносят предприятиям 18 миллионов убытков в месяц. Зачастую «гармошки» возят воздух. И переносом маршрутов с одной улицы на другую ситуацию не исправить. Проблему нужно решать иначе.