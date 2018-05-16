В Казани суд постановил снести 9 этажей долгостроя «Золотой Середины»

Сообщается, что застройщик фирма «Свей» получил разрешение на строительство 9-этажного дома, а построил 18 этажей. Дольщики возмущены решением суда и намерены обжаловать решение, передает РБК.

Ранее дольщики компании ООО Фирма «Свей», которые купили квартиры в ЖК «Золотая Середина» обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову в соцсети «ВКонтакте» с предложением, которое поможет решить их жилищный вопрос.