На юге Волгограда обновят парк «Центр народной дипломатии»

Сейчас на сайте госзакупок проходит аукцион — ищут подрядчика, который возьмется за обновление.

Средства выделяют немалые, но и требования предъявляют к работам высокие. За эти деньги подрядчик должен будет, прежде всего, сделать в парке поливочный водопровод, устроить подпорную стенку, затем вымостить дорожки тротуарной плиткой, установить деревянные скамейки и урны для мусора. Ну и, естественно, озеленить его — расстелить рулонный газон, высадить молодые деревья и кустарники.

Работы, судя по документации, представленной на сайте, будут проходить в несколько этапов. Но закончить все должны к 25 декабря 2018-го.