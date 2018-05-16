На юге Волгограда обновят парк «Центр народной дипломатии»
Парк с интересным названием «Центр народной дипломатии» расположен в Советском районе Волгограда у ДК Петрова. Долгие годы он был
Парк с интересным названием «Центр народной дипломатии» расположен в Советском районе Волгограда у ДК Петрова. Долгие годы он был
Сейчас на сайте госзакупок проходит аукцион — ищут подрядчика, который возьмется за обновление.
Средства выделяют немалые, но и требования предъявляют к работам высокие. За эти деньги подрядчик должен будет, прежде всего, сделать в парке поливочный водопровод, устроить подпорную стенку, затем вымостить дорожки тротуарной плиткой, установить деревянные скамейки и урны для мусора. Ну и, естественно, озеленить его — расстелить рулонный газон, высадить молодые деревья и кустарники.
Работы, судя по документации, представленной на сайте, будут проходить в несколько этапов. Но закончить все должны к 25 декабря 2018-го.
Напомним, что в 2017-м именно «Центр народной дипломатии» победит в городском конкурсе «Лучший парк города». За победу парк и получает из бюджета 15 миллионов рублей. В прошлом году за эти деньги здесь уже установили новую детскую площадку. А в рамках социального проекта в парке появилась еще и площадка для сдачи норм ГТО.