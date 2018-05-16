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17:51 (мск), источник: Комсомольская правда

На юге Волгограда обновят парк «Центр народной дипломатии»

Парк с интересным названием «Центр народной дипломатии» расположен в Советском районе Волгограда у ДК Петрова. Долгие годы он был позабыт-позаброшен, но в 2017-м его принялись приводить в порядок. А в 2018-м на его преображение выделили еще почти 11 миллионов рублей.

Сейчас на сайте госзакупок проходит аукцион — ищут подрядчика, который возьмется за обновление.

Средства выделяют немалые, но и требования предъявляют к работам высокие. За эти деньги подрядчик должен будет, прежде всего, сделать в парке поливочный водопровод, устроить подпорную стенку, затем вымостить дорожки тротуарной плиткой, установить деревянные скамейки и урны для мусора. Ну и, естественно, озеленить его — расстелить рулонный газон, высадить молодые деревья и кустарники.

Работы, судя по документации, представленной на сайте, будут проходить в несколько этапов. Но закончить все должны к 25 декабря 2018-го.

Напомним, что в 2017-м именно «Центр народной дипломатии» победит в городском конкурсе «Лучший парк города». За победу парк и получает из бюджета 15 миллионов рублей. В прошлом году за эти деньги здесь уже установили новую детскую площадку. А в рамках социального проекта в парке появилась еще и площадка для сдачи норм ГТО.

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