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14:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежский водоканал назвал лучшие и худшие УК

К маю должники задолжали за воду больше 230 миллионов рублей.

Сотрудники водоканала проанализировали, кто из УК Воронежа исправно платит за воду, а кто — задерживает перечисления. По данным ресурсоснабжающей организации, дебиторская задолженность УК на начало мая достигла 230 миллионов рублей.

Так, по версии «РВК-Воронеж» лучшими признаны «Арка» и «Окружное», ТСЖ «Авангард», «Московский-141» и «Чайка». Пятерку худших составили УК «АВА-кров», «Коммунальщик», «УК РЭК № 22», «ГУЖФ» и МКС «ОЛИМП».

Водоканал практикует взыскание долгов в судебном порядке. С начала года областной арбитражный суд вынес 80 постановлений о взыскании дебиторской задолженности на общую сумму более 37 миллионов рублей.

Кстати, задолженность по оплате коммунальных ресурсов может стать поводом для перехода на прямые договоры жильцов с поставщиками.

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