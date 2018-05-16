Под Калининградом начали монтировать опору ЛЭП в виде волка Забиваки
Сотрудники «Янтарьэнерго» начали монтаж декоративной опоры ЛЭП в виде талисмана ЧМ-2018 по футболу волка Забиваки. Об этом сообщает
Сотрудники «Янтарьэнерго» начали монтаж декоративной опоры ЛЭП в виде талисмана ЧМ-2018 по футболу волка Забиваки. Об этом сообщает
Анкерную двухцепную опору ЛЭП устанавливают рядом с Приморским полукольцом. Энергетики уже смонтировали «ногу» «Забиваки», осуществляют монтаж «хвоста».
Высота стилизованной конструкции — более 38 метров, ширина — свыше 18 метров. Фигура волка Забиваки двухсторонняя, и хорошо будет просматриваться с обеих сторон дороги.
Для подсветки опоры в ночное время в футбольном мяче талисмана ЧМ-2018 будет «спрятана» трансформаторная подстанция, от которой будет запитано световое оборудование.