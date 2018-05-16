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16:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Калининградом начали монтировать опору ЛЭП в виде волка Забиваки

Сотрудники «Янтарьэнерго» начали монтаж декоративной опоры ЛЭП в виде талисмана ЧМ-2018 по футболу волка Забиваки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Анкерную двухцепную опору ЛЭП устанавливают рядом с Приморским полукольцом. Энергетики уже смонтировали «ногу» «Забиваки», осуществляют монтаж «хвоста».

Высота стилизованной конструкции — более 38 метров, ширина — свыше 18 метров. Фигура волка Забиваки двухсторонняя, и хорошо будет просматриваться с обеих сторон дороги.

Для подсветки опоры в ночное время в футбольном мяче талисмана ЧМ-2018 будет «спрятана» трансформаторная подстанция, от которой будет запитано световое оборудование.

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