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16:08 (мск), источник: РИА Новости

Две новые полосы трассы «Таврида» откроются к концу 2018 года

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Дальние подходы к мосту в Крым со стороны Краснодарского края заработают в полном объеме в 2022 году, а две новые полосы трассы «Таврида» до Симферополя на Крымском полуострове откроются уже к концу 2018 года, говорится в сообщении Минтранса РФ.

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«Две новые полосы “Тавриды” до Симферополя откроются к концу 2018 года, а в полном объеме трасса, как и планировалось, заработает к 2020 году. Дальние подходы (к мосту) со стороны Краснодарского края заработают в полном объеме в 2022 году», — отмечается в сообщении.

В среду в 5:30 мск было запущено движение на автодорожной части Крымского моста, около 5 тысяч машин жителей Крыма и Кубани проехали по мосту в первые часы работы. «Открытие автодорожной части Крымского моста — знаменательное событие, оно станет важным этапом развития транспортной системы Крыма и Кубани. Это грандиозный момент, которого так ждала страна», — отметил и.о. министра транспорта Максим Соколов, слова которого приводятся в релизе.

Одновременно с мостом заработали также автодорожные подходы к мосту с обоих берегов. Со стороны Кубани это новая 40-километровая четырехполосная трасса. Со стороны Крыма — аналогичные по пропускной способности 8,6 километра скоростной дороги, которая свяжет мост с трассой «Таврида», проходящей через весь полуостров до Севастополя.

Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, доехав за рулём КАМАЗа из Тамани до Керчи почти за четверть часа. До этого глава государства ознакомился с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России — 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением — поток автотранспорта запущен 16 мая.

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