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17:43 (мск), источник: РИА Новости

Метростроевцы показали Медведеву станцию «Новокрестовская» в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Руководители петербургского метростроя и губернатор Георгий Полтавченко показали премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву новую станцию санкт-петербургского метро «Новокрестовская», которая готовится к открытию.

Станция «Новокрестовская» расположена рядом со стадионом «Санкт-Петербург Арена». Как сообщили Медведеву строители, она имеет большие по сравнению с другими станциями метрополитена габариты, так как проектировалась с учетом увеличенного пассажиропотока в преддверии чемпионата мира по футболу.

Станция оформлена в морском стиле, ее изюминкой стали 3D панно с изображениями Финского залива в разные времена года, которые заменили традиционную мозаику.

​Здесь же впервые будут работать траволаторы отечественного производства, сконструированные и изготовленные в Санкт-Петербурге. По одному из них глава правительства проехал.

Затем он осмотрел пункт досмотра пассажиров и проверил работу электронной стойки помощи пассажирам. На вызов Медведева моментально ответила диспетчер, предложив необходимую помощь. Впрочем, руководители петербургского метро сами рассказали премьеру обо всех особенностях станции и маршрутах метрополитена.

Также они продемонстрировали ему работу новых автоматов по продаже билетов. Глава кабмина прошел через турникет и спустился на платформу по эскалатору. Во время экскурсии ему рассказали, что новая станция спроектирована специально для удобства людей с ограниченными физическими возможностями.

По словам строителей, аналогов «Новокрестовской» в России не существует, так ее сооружение осуществлялось новым методом «топ — даун», другим техническим достижением является проходка перегонного двухпутного тоннеля протяженностью 5,2 километра.

Кроме того, как рассказали Медведеву, станция возведена на искусственно созданной территории в западной части Крестовского острова, где еще четыре года назад были воды Финского залива.

Пообщавшись с работникам станции и строителями, Медведев согласился зайти в вагон поезда, который стоял у платформы. Осмотрев вагон, он заглянул в кабину машиниста, где ему рассказали об особенности строительства новых тоннелей и возможностях управления поездом.

Ожидается, что для пассажиров станция откроется 27 мая в День города и станет 68 станцией санкт-петербургского метро.

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