Минэкономразвития ухудшит прогноз роста экономики России на 2018 год
Минэкономразвития понизит прогноз роста ВВП на 2018 г. с нынешних 2,1%, сообщил журналистам исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин.
Минэкономразвития понизит прогноз роста ВВП на 2018 г. с нынешних 2,1%, сообщил журналистам исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин.
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Росстат в среду сообщил, что российская экономика в первом квартале 2018 г. выросла на 1,3%. Это выше оценки квартального роста Минэкономразвития в 1,1%.
В базовом сценарии Минэкономразвития ожидает рост ВВП страны в 2018 г. на 2,1%, Центробанк прогнозирует экономический рост на уровне 1,5−2%.