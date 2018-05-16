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18:55 (мск), источник: Ведомости

Минэкономразвития ухудшит прогноз роста экономики России на 2018 год

Минэкономразвития понизит прогноз роста ВВП на 2018 г. с нынешних 2,1%, сообщил журналистам исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин.

Источник: РИА "Новости"

В июне-июле министерство пересмотрит макропрогноз на 2018 г и период до 2024 г. «Будут уточняться все показатели. Я думаю, учитывая не очень хорошую ситуацию в экономике в начале этого года, у нас темп экономического роста будет понижен», — сказал Орешкин (цитата по «Интерфаксу»).

Росстат в среду сообщил, что российская экономика в первом квартале 2018 г. выросла на 1,3%. Это выше оценки квартального роста Минэкономразвития в 1,1%.

В базовом сценарии Минэкономразвития ожидает рост ВВП страны в 2018 г. на 2,1%, Центробанк прогнозирует экономический рост на уровне 1,5−2%.

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