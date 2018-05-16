Минэкономразвития ухудшит прогноз роста экономики России на 2018 год

В июне-июле министерство пересмотрит макропрогноз на 2018 г и период до 2024 г. «Будут уточняться все показатели. Я думаю, учитывая не очень хорошую ситуацию в экономике в начале этого года, у нас темп экономического роста будет понижен», — сказал Орешкин (цитата по «Интерфаксу»).