«Газпром» сохранит дивиденды на уровне прошлого года
Компания заплатит акционерам 190 млрд рублей.
Компания заплатит акционерам 190 млрд рублей.
«Газпром», как и ожидалось, заплатит в текущем году такие же дивиденды, как и в прошлом — около 190 млрд руб. Соответствующее предложение менеджмента сегодня одобрил совет директоров монополии. Компания оправдывает отсутствие роста дивидендов необходимостью финансировать рекордную инвестпрограмму. Минфин, который всегда настаивал на увеличении дивидендов, сейчас в меньшей степени заинтересован в этом, поскольку бюджет в нынешнем году благодаря росту цен на нефть может стать профицитным впервые с 2011 года.
Совет директоров «Газпрома» сегодня одобрил дивиденды компании за 2017 год на уровне предыдущего года — 8,04 руб. на акцию, или 190 млрд руб. в целом, сообщает «Интерфакс» и подтверждают собеседники «Ъ» в компании. Это полностью соответствует рекомендациям менеджмента, а также ожиданиям рынка. Таким образом, выплаты составят около 26% от чистой прибыли «Газпрома» по МСФО.
«Газпром» хотя и наращивает последовательно объем выплат в рублевом выражении, никогда не стремился к резкому росту дивидендов. На ближайшие два года у менеджмента компании есть хорошее оправдание для этого — рекордная инвестпрограмма в 1,3−1,4 трлн руб. в год
С другой стороны, сейчас у Минфина, в отличие от последних лет, нет необходимости любой ценой вынимать деньги у «Газпрома», поскольку увеличившиеся цены на нефть на данный момент ведут к первому с 2011 года профициту бюджета: по текущим ожиданиям Минфина — в 411 млрд руб., или 0,45% ВВП, по итогам 2018 года. Кроме того, у Минфина всегда остается теоретическая возможность оперативно повысить НДПИ для «Газпрома», что является даже более предпочтительным способом изъятия выручки, чем дивиденды, так как в этом случае не надо делиться с миноритариями.
Юрий Барсуков