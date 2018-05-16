«Газпром» сохранит дивиденды на уровне прошлого года

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«Газпром», как и ожидалось, заплатит в текущем году такие же дивиденды, как и в прошлом — около 190 млрд руб. Соответствующее предложение менеджмента сегодня одобрил совет директоров монополии. Компания оправдывает отсутствие роста дивидендов необходимостью финансировать рекордную инвестпрограмму. Минфин, который всегда настаивал на увеличении дивидендов, сейчас в меньшей степени заинтересован в этом, поскольку бюджет в нынешнем году благодаря росту цен на нефть может стать профицитным впервые с 2011 года.

Совет директоров «Газпрома» сегодня одобрил дивиденды компании за 2017 год на уровне предыдущего года — 8,04 руб. на акцию, или 190 млрд руб. в целом, сообщает «Интерфакс» и подтверждают собеседники «Ъ» в компании. Это полностью соответствует рекомендациям менеджмента, а также ожиданиям рынка. Таким образом, выплаты составят около 26% от чистой прибыли «Газпрома» по МСФО.

Минфин, который всегда настаивал на выплатах в 50% от чистой прибыли, на этот раз не стал идти до конца и согласовал директиву совету директоров «Газпрома» с уровнем дивидендов 190 млрд руб., говорят собеседники «Ъ».

«Газпром» хотя и наращивает последовательно объем выплат в рублевом выражении, никогда не стремился к резкому росту дивидендов. На ближайшие два года у менеджмента компании есть хорошее оправдание для этого — рекордная инвестпрограмма в 1,3−1,4 трлн руб. в год из-за необходимости одновременно строить систему подачи газа в Китай (освоение Чаяндинского и Ковыктинского месторождений, газопровод «Сила Сибири» и Амурский ГПЗ) и газопроводы в обход Украины («Северный поток-2» и «Турецкий поток»). При этом до недавнего времени низкие цены на нефть означали, что «Газпром» не сможет финансировать эти проекты из денежного потока, как привык, и вынужден будет увеличивать долг. Хотя уровень долговой нагрузки у компании по-прежнему довольно низкий, геополитическая напряженность и вероятность новых санкций создают риски для «Газпрома»: если компания по каким-то причинам будет ограничена в привлечении внешнего финансирования, ей будет сложно реализовать свои проекты.

С другой стороны, сейчас у Минфина, в отличие от последних лет, нет необходимости любой ценой вынимать деньги у «Газпрома», поскольку увеличившиеся цены на нефть на данный момент ведут к первому с 2011 года профициту бюджета: по текущим ожиданиям Минфина — в 411 млрд руб., или 0,45% ВВП, по итогам 2018 года. Кроме того, у Минфина всегда остается теоретическая возможность оперативно повысить НДПИ для «Газпрома», что является даже более предпочтительным способом изъятия выручки, чем дивиденды, так как в этом случае не надо делиться с миноритариями.