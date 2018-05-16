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17:54 (мск), источник: Газета.Ру

Росстат оценил рост ВВП с начала года

ВВП России в первом квартале текущего года вырос на 1,3% в годовом выражении. Об этом сообщает Росстат.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в первом квартале 2018 года относительно соответствующего периода 2017 года, по предварительной оценке, составил 101,3%», — заявили в ведомстве.

Ранее исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин сообщил, что Минэкономразвития понизит прогноз по росту ВВП России на 2018 год.

Уточняется, что в июне-июле министерство уточнит прогноз на 2018 год по всем экономическим показателям.

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