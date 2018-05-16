Росстат оценил рост ВВП с начала года

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в первом квартале 2018 года относительно соответствующего периода 2017 года, по предварительной оценке, составил 101,3%», — заявили в ведомстве.

Ранее исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин сообщил, что Минэкономразвития понизит прогноз по росту ВВП России на 2018 год.