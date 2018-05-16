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18:49 (мск), источник: Ведомости

Morgan Stanley спрогнозировал рост цен на нефть до $90 из-за судового топлива

Повышения цены нефти Brent до $90 за барель к концу 2020 года следует ожидать из-за вступления в силу новых требований к судовому топливу, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на анализ Morgan Stanley. Аналитики компании считают, что фактор судового топлива по влиянию на цену нефти будет сопоставим с ближневосточными кризисами и действиями ОПЕК.

Источник: AP 2018

С января 2020 года суда должны использовать низкосернистое топливо — соответственно произойдет рост спроса на средние дистилляты, включая дизтопливо и морской газойль, а это приведет к росту спроса на нефть со стороны НПЗ. «Мы ожидаем борьбу за средние дистилляты, в результате которой увеличатся крэк-спреды, а вслед за ними поднимутся и цены на нефть», — говорится в обзоре.

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Нефть уже получила поддержку от снижения добычи ОПЕК и геополитических рисков, включая решение США о возобновлении санкций против Ирана. Котировки нефти Brent с поставкой в июле сейчас на максимумах с конца 2014 года — более $78 за баррель. Фьючерсы с исполнением в январе 2020 г. стоят около $66,6 за баррель.

Международная морская организация требует снизить максимальное содержание серы в судовом топливе с 3,5% (порогового значения в большинстве регионов в настоящее время) до 0,5% с целью борьбы с загрязнением воздуха. Ожидается, что эти изменения приведут к избытку предложения высокосернистого мазута. Больше всего от нововведений выиграют Repsol, Reliance Industries, Valero Energy и турецкая Tupras, чьи НПЗ заточены на производство средних дистиллятов, уrазывает Bloomberg.

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