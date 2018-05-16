Morgan Stanley спрогнозировал рост цен на нефть до $90 из-за судового топлива
Повышения цены нефти Brent до $90 за барель к концу 2020 года следует ожидать
Повышения цены нефти Brent до $90 за барель к концу 2020 года следует ожидать
С января 2020 года суда должны использовать низкосернистое топливо — соответственно произойдет рост спроса на средние дистилляты, включая дизтопливо и морской газойль, а это приведет к росту спроса на нефть со стороны НПЗ. «Мы ожидаем борьбу за средние дистилляты, в результате которой увеличатся
Нефть уже получила поддержку от снижения добычи ОПЕК и геополитических рисков, включая решение США о возобновлении санкций против Ирана. Котировки нефти Brent с поставкой в июле сейчас на максимумах с конца 2014 года — более $78 за баррель. Фьючерсы с исполнением в январе 2020 г. стоят около $66,6 за баррель.
Международная морская организация требует снизить максимальное содержание серы в судовом топливе с 3,5% (порогового значения в большинстве регионов в настоящее время) до 0,5% с целью борьбы с загрязнением воздуха. Ожидается, что эти изменения приведут к избытку предложения высокосернистого мазута. Больше всего от нововведений выиграют Repsol, Reliance Industries, Valero Energy и турецкая Tupras, чьи НПЗ заточены на производство средних дистиллятов, уrазывает Bloomberg.