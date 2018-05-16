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22:20 (мск), источник: Uzdaily.uz

КНАУФ объявил о новых инвестициях в Узбекистане

16 мая в Бухарской области состоялось официальное открытие линии по производству КНАУФ-листов после масштабной реконструкции на предприятии КНАУФ ГИПС Бухара.

Источник: Uzdaily.uz

В торжественной церемонии приняли участие премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, управляющий партнер международной группы КНАУФ Манфред Грундке, посол Германии в Республике Узбекистан Гюнтер Оверфельд.

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В своем выступлении пeред почетными гостями и сотрудниками предприятия Манфред Грундке сказал, что после реконструкции объём производства гипсокартонных КНАУФ-листов составит более 30 млн. кв. м, а инвестиции в расширение производственной линии достигнут $22 млн. Четверть этой суммы вложил партнер компании КНАУФ в этом проекте — государственное Германское общество по развитию. За почти 20-летнюю историю деятельности в Узбекистане инвестиции КНАУФ в свои два бухарских предприятия составили $75 млн. д.

КНАУФ принес в Узбекистан свои технологии и ноу-хау, что позволило наладить в стране производство стройматериалов самого высокого качества. Стройматериалы, произведенные в Бухарской области, будут способствовать повышению конкурентоспособности экономики страны и повысят экспортный потенциал Узбекистана. Сопредседатель германо-узбекского экономического совета господин Грундке отметил экономические реформы, осуществляемые в Узбекистане, которые способствуют динамическому развитию страны.

Грундке высоко оценил возможности Узбекистана для реализации программы модульного строительства, которую развивает компания КНАУФ в странах СНГ. Программа предусматривает строительство на стройплощадке домов из заранее заготовленных на производстве строительных элементов. КНАУФ готов развивать эту технологию в Узбекистане.

Также он ответил положительно на предложение премьер-министра господина Арипова и далее развивать производство КНАУФ в Узбекистане. В настоящее время идет проектирование строительства нового завода по производству сухих строительных смесей рядом с заводом гипсокартонных листов. Инвестиции в проект составят более $20 млн. Для реализации проекта будут привлекаться узбекские фирмы при условии, что они будут соответствовать высоким стандартам качества строительства.

После завершения следующей фазы развития производства КНАУФ в Бухарской области объем инвестиций достигнет $100 млн. Новая производственная линия будет построена на территории ИП «КНАУФ ГИПС БУХАРА». Реализация проекта увеличит в два раза мощности КНАУФ по производству сухих смесей.

В своем выступлении премьер-министр Абдулла Арипов поблагодарил присутствовавшего на открытии завода совладельца компании Николауса Кнауфа за то, что бухарский завод ничем не уступает по технологическому оснащению и качеству производства аналогичному предприятию КНАУФ в Германии, которое он осмотрел осенью прошлого года в баварском городе Ипхофен. Господин Арипов пригласил компанию КНАУФ начать производство и в других регионах республики и пообещал полную поддержку правительства в развитии новых проектов.

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