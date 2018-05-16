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23:06 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Работодатели смотрят в оба

Работодатели стали чаще проверять своих сотрудников. Две трети компаний тестируют на благонадежность всех штатных работников, а каждая вторая — только соискателей, следует из опроса HeadHunter.

Источник: Reuters

При этом, как выясняется, досье чаще всего собирается незаконно. Что интересует работодателей и сколько они готовы платить, чтобы больше узнать о вас, выясняла Аэлита Курмукова.

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Досье на руководителей разного уровня сегодня собирают практически все компании — как государственные, так и частные. Это надежный способ подстраховаться от возможной утечки информации и найма «скользкого» сотрудника, говорят участники рынка. А учитывая тот факт, что Россия по числу утечек занимает второе место в мире после США, тщательнее проверять стали всех.

По данным InfoWatch, в 60% случаев причинами слива являются действия именно самих сотрудников компаний, чьи данные были скомпрометированы. Зачастую многие забывают, что результат их труда принадлежит работодателю. Чтобы отсеять таких «забывчивых», компании расширили список проверок и увеличили бюджет. При этом на детекторе лжи кандидатов тестируют всего 6% компаний, говорит руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова: «О проверке знает больше 80% кандидатов, которых просматривает работодатель, а оставшиеся о такой проверке не знают — так, по крайней мере, говорят сами работодатели. Детектор лжи — один из самых популярных нестандартных вариантов, данный вид проверки используют, и это характерно в основном для компаний с численностью более 500 человек».

В среднем сотрудника проверяют две-три недели. Но иногда, особенно в госкорпорациях, сбор данных может затянуться на несколько месяцев. Бюджет зависит от должности, глубины информации и скорости.

На рядового сотрудника компания может выделить 5−6 тыс. руб, а чтобы проверить топ-менеджера — 200−300 тыс. руб., говорит управляющий партнер Transearch International Станислав Алексеев.

«Есть даже специальные компании, которые занимаются секьюрити-чистками. Как правило, это компании, которые связаны с различными услугами по безопасности. Западные компании очень боятся взять на высокую позицию человека, чтобы потом выяснилось, что у него есть какой-то подобный собственный бизнес, и еще, не дай бог, этот бизнес как-то связан с сегментом рынка, в котором они работают. У нас даже был случай: одному кандидату отказали, когда выяснилось, что он проходил свидетелем по какому-то уголовному экономическому делу. Это была позиция head of legal, то есть как бы главный юрист».

80% компаний собирают сведения по старинке, связываясь с предыдущими местами работы соискателя, запрашивая наличие судимости и гуляя по вашим страницам в соцсетях.
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Финансовое положение кандидатов, как следует из опроса HeadHunter, интересует 44% работодателей. И даже если у вас нет, к примеру, Instagram, о том, что вы живете «не по средствам», расскажет страничка вашей жены, подруги или детей. И предупреждать вас об этом необязательно. Хотя доказать неправомерность сбора данных достаточно сложно, говорит гендиректор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев: «Когда мы идем устраиваться на работу, мы, естественно, заполняем определенную анкету, в конце идет упоминание о том, что работодатель вправе проверить ваши анкетные данные. В 99% случаев все подписывают, не читая. Большой вопрос возникает, не сливает ли сотрудник информацию о прежнем работодателе, потому что если он сливает информацию о нем, то в будущем, когда он будет уходить от вас, он так же будет сливать информацию о вашей компании».

Работодателя сегодня интересует не только семья, но и дальние родственники кандидата. Как отмечают представители рекрутинговых агентств, наличие родных, работающих в госорганах, может быть скорее минусом, чем плюсом для соискателя.

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