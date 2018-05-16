Работодатели смотрят в оба
Работодатели стали чаще проверять своих сотрудников. Две трети компаний тестируют на благонадежность всех штатных работников, а каждая вторая — только соискателей, следует из опроса HeadHunter.
Работодатели стали чаще проверять своих сотрудников. Две трети компаний тестируют на благонадежность всех штатных работников, а каждая вторая — только соискателей, следует из опроса HeadHunter.
При этом, как выясняется, досье чаще всего собирается незаконно. Что интересует работодателей и сколько они готовы платить, чтобы больше узнать о вас, выясняла Аэлита Курмукова.
Досье на руководителей разного уровня сегодня собирают практически все компании — как государственные, так и частные. Это надежный способ подстраховаться от возможной утечки информации и найма «скользкого» сотрудника, говорят участники рынка. А учитывая тот факт, что Россия по числу утечек занимает второе место в мире после США, тщательнее проверять стали всех.
По данным InfoWatch, в 60% случаев причинами слива являются действия именно самих сотрудников компаний, чьи данные были скомпрометированы. Зачастую многие забывают, что результат их труда принадлежит работодателю. Чтобы отсеять таких «забывчивых», компании расширили список проверок и увеличили бюджет. При этом на детекторе лжи кандидатов тестируют всего 6% компаний, говорит руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова: «О проверке знает больше 80% кандидатов, которых просматривает работодатель, а оставшиеся о такой проверке не знают — так, по крайней мере, говорят сами работодатели. Детектор лжи — один из самых популярных нестандартных вариантов, данный вид проверки используют, и это характерно в основном для компаний с численностью более 500 человек».
В среднем сотрудника проверяют
«Есть даже специальные компании, которые занимаются
Финансовое положение кандидатов, как следует из опроса HeadHunter, интересует 44% работодателей. И даже если у вас нет, к примеру, Instagram, о том, что вы живете «не по средствам», расскажет страничка вашей жены, подруги или детей. И предупреждать вас об этом необязательно. Хотя доказать неправомерность сбора данных достаточно сложно, говорит гендиректор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев: «Когда мы идем устраиваться на работу, мы, естественно, заполняем определенную анкету, в конце идет упоминание о том, что работодатель вправе проверить ваши анкетные данные. В 99% случаев все подписывают, не читая. Большой вопрос возникает, не сливает ли сотрудник информацию о прежнем работодателе, потому что если он сливает информацию о нем, то в будущем, когда он будет уходить от вас, он так же будет сливать информацию о вашей компании».
Работодателя сегодня интересует не только семья, но и дальние родственники кандидата. Как отмечают представители рекрутинговых агентств, наличие родных, работающих в госорганах, может быть скорее минусом, чем плюсом для соискателя.