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11:47 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Банкам дали ориентир

ЦБ верит в рост прибыли банковского сектора.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

За первые четыре месяца 2018 года банки заработали 537 млрд руб. прибыли. Несмотря на снижение этого показателя на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ЦБ ожидает, что по итогам года прибыль сектора значительно вырастет. Аналитики считают такой сценарий маловероятным.

В среду Банк России сообщил, что прибыль банков за январь—апрель 2018 года составила 537 млрд руб. За аналогичный период прошлого года российские банки заработали на 3% больше — 553 млрд руб. В ЦБ считают снижение прибыли несущественным. «Надо учитывать, что и кредитных организаций стало меньше, и было формирование резервов кредитными организациями, которые сейчас находятся на санации, — пояснила зампред ЦБ Ольга Полякова.— Если мы очищаем от кредитных организаций, находящихся на санации, то прибыль гораздо больше, чем в прошлом году». При этом соотношение прибыльных и убыточных банков сохраняется — две трети и одна треть соответственно, несмотря на снижение процентных ставок.

В ЦБ ожидают, что по итогам года прибыль банковского сектора вырастет по сравнению с прошлым годом. «Пока мы не считали по году прогноз, но будет больше, чем в прошлом году», — отметила госпожа Полякова. В феврале председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предварительно оценивала прибыль банков в 2018 году примерно в 1,5 трлн руб., однако допускала, что цифра может быть и меньше из-за санации трех крупных банков. Впрочем, прогнозировал увеличение прибыли банков ЦБ и в 2017 года, однако тогда кредитные организации заработали 790 млрд руб., что на 15% меньше результата 2016 года.

Аналитики считают прогноз ЦБ неоправданно оптимистичным. «Регулятор полностью контролирует инструменты, которые наполовину определяют уровень прибыли банков: нормы резервирования и ключевую ставку, — поясняет аналитик ИК “Алор брокер” Алексей Антонов.— ЦБ прогнозирует значительное увеличение прибыли банков по итогам 2018 года, но учитывая динамику экономического роста, вряд ли она увеличится больше чем на 15−20% даже при отсутствии сильных изменений по нормам резервирования, 1,5 трлн руб. — это малореалистично».

Светлана Самусева

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