Авиасообщение свяжет Челябинск прямым рейсом с Ташкентом
А потом и со всеми странами ШОС.
А потом и со всеми странами ШОС.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский дал поручение наладить прямые перелеты во все страны ШОС. Уже с 1 июля 2018 года появится прямой рейс до столицы Узбекистана, сообщает
В среду, 16 мая, этот вопрос обсуждался встрече Бориса Дубровского с хокимом Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым. Открыть прямой рейс до Челябинска готов авиаперевозчик «Узбекистан Хаво Йуллари».
Напомним, делегация нашего региона во главе с губернатором сейчас работает в Республике Узбекистан, где проходят Дни Челябинской области.