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06:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Авиасообщение свяжет Челябинск прямым рейсом с Ташкентом

А потом и со всеми странами ШОС.

Источник: Reuters

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский дал поручение наладить прямые перелеты во все страны ШОС. Уже с 1 июля 2018 года появится прямой рейс до столицы Узбекистана, сообщает пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

В среду, 16 мая, этот вопрос обсуждался встрече Бориса Дубровского с хокимом Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым. Открыть прямой рейс до Челябинска готов авиаперевозчик «Узбекистан Хаво Йуллари».

Напомним, делегация нашего региона во главе с губернатором сейчас работает в Республике Узбекистан, где проходят Дни Челябинской области.

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