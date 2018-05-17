Авиасообщение свяжет Челябинск прямым рейсом с Ташкентом

Источник: Reuters

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский дал поручение наладить прямые перелеты во все страны ШОС. Уже с 1 июля 2018 года появится прямой рейс до столицы Узбекистана, сообщает пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

В среду, 16 мая, этот вопрос обсуждался встрече Бориса Дубровского с хокимом Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым. Открыть прямой рейс до Челябинска готов авиаперевозчик «Узбекистан Хаво Йуллари».