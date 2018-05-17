Назван самый богатый директор омского театра

О доходах отчитались и руководители омских театров и музеев. Ожидаемо самым богатым оказался глава омского драматического театра. По итогам прошлого года Виктор Лапухин заработал 5 миллионов 228 тысяч рублей. Возможно, это связано еще и с тем, что несколько месяцев 2017-го года руководитель работал еще и министром культуры региона.