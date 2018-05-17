Назван самый богатый директор омского театра
Им оказался глава омской драмы Виктор Лапухин.
Им оказался глава омской драмы Виктор Лапухин.
О доходах отчитались и руководители омских театров и музеев. Ожидаемо самым богатым оказался глава омского драматического театра. По итогам прошлого года Виктор Лапухин заработал 5 миллионов 228 тысяч рублей. Возможно, это связано еще и с тем, что несколько месяцев 2017-го года руководитель работал еще и министром культуры региона.
Коллеги Лапухина живут гораздо скромнее. В основном они зарабатывают около миллиона в год. Но есть и те, у кого с финансами чуть лучше дела. Например, директор омского ТЮЗ Михаил Мальцев задекларировал доход в 2,7 миллиона. Художественный руководитель «Пятого театра» Никита Гришпун заработал 2,6 млн. Глава омской филармонии Ирина Лапшина заработала около 2 миллионов рублей.
А у руководителя театра «Галерка» Владимира Витько годовой доход составил 1 млн 793 тыс. рублей.