«Командор» оштрафовали за испорченную продукцию
В Управление Роспотребнадзора Красноярского края обратился мужчина, который приобрел в магазине сети «Командор» на улице Королева шашлык с истекшим сроком годности.
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В Управление Роспотребнадзора Красноярского края обратился мужчина, который приобрел в магазине сети «Командор» на улице Королева шашлык с истекшим сроком годности.
Ведомство проверило магазин на наличие испорченной продукции, и данный факт подтвердился. ООО «Командор» было оштрафовано на 20 тысяч рублей. Однако магазин отказался вернуть деньги за испорченный шашлык покупателю, сообщает
Только лишь после обращения Роспотребнадзора в Мировой суд Кировского района мужчине выплатили 1817 рублей 95 копеек. В эту сумму входит возврат стоимости испорченного товара, компенсация морального вреда и штраф за отказ удовлетворения требований покупателя.