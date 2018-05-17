«Командор» оштрафовали за испорченную продукцию

Ведомство проверило магазин на наличие испорченной продукции, и данный факт подтвердился. ООО «Командор» было оштрафовано на 20 тысяч рублей. Однако магазин отказался вернуть деньги за испорченный шашлык покупателю, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.