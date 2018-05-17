Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла звезда фильмов о Супермене
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Эммануил Виторган отдыхает в Израиле с новорожденной дочкой
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Поклонники не узнали Рудковскую после косметической процедуры
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Евгения Медведева ответила бывшему тренеру
Жириновский назвал сумму своей пенсии
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Поклонники не узнали Рудковскую после косметической процедуры
Надежда Бабкина надела неудачное платье-балахон
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Москве предрекли большую распродажу квартир
Фоторепортажи
12Путин открыл движение на Крымском мосту
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
05:09 (мск), источник: НИА Красноярск

«Командор» оштрафовали за испорченную продукцию

В Управление Роспотребнадзора Красноярского края обратился мужчина, который приобрел в магазине сети «Командор» на улице Королева шашлык с истекшим сроком годности.

Источник: НИА Красноярск

Ведомство проверило магазин на наличие испорченной продукции, и данный факт подтвердился. ООО «Командор» было оштрафовано на 20 тысяч рублей. Однако магазин отказался вернуть деньги за испорченный шашлык покупателю, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Только лишь после обращения Роспотребнадзора в Мировой суд Кировского района мужчине выплатили 1817 рублей 95 копеек. В эту сумму входит возврат стоимости испорченного товара, компенсация морального вреда и штраф за отказ удовлетворения требований покупателя.

Все новости региона
«Атлетико» разгромил «Марсель» в финале Лиги Европы
Ученые выявили молекулы, способствующие размножению рака
Канада осудила открытие Крымского моста
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся за рулем КамАЗа
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
Полчища комаров атаковали Воронежскую область (фото, видео)
В ОАЭ госпитализировали 40 российских туристов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россияне постараются впервые за 7 лет обыграть канадцев Сборная России в четверг проведет в Копенгагене четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею против команды Канады
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах В рамках Каннского кинофестиваля 2018 состоялся показ спин-оффа «Звездных войн», гостями которого стали крупнейшие звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь