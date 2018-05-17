Выпускников приморских детских домов обеспечат жильём до конца 2018 года

Власти края планируют выдать более 600 квартир для детей-сирот в текущем году.
Более 600 выпускников детских домов Приморья получат долгожданные квартиры до конца 2018 года. Такое решение было принято совещанием депутатов Законодательного Собрания Приморского края.
В Приморье вопросом выделения квартир детям-сиротам занимаются два департамента: образования и градостроительства. Первые приобретают необходимую жилплощадь на вторичном рынке, тогда как в ведении второго находятся вопросы строительства новых домов. Таким образом, решение проблемы идет с двух сторон. Однако в последние годы у департамента образования возникли сложности: дело в том, что существуют четкие критерии Минстроя, которым должно соответствовать приобретаемое жилье. Это касается площади квартир, их готовности к заселению и стоимости.
«Многие аукционы по приобретению квартир, которые объявляет ведомство, признаются несостоявшимися из-за того, что никто на них не заявляется. Именно поэтому, обеспечение квартирами детей-сирот в Приморском крае-затяжное и долгое дело», — сообщила Наталья Василянская, заместитель директора департамента и науки Приморского края.
Напомним, что Департаменту образования и науки Приморского края в 2018 году на приобретения жилья для детей-сирот из бюджета края выделили 631 млн рублей.