Выпускников приморских детских домов обеспечат жильём до конца 2018 года

В Приморье вопросом выделения квартир детям-сиротам занимаются два департамента: образования и градостроительства. Первые приобретают необходимую жилплощадь на вторичном рынке, тогда как в ведении второго находятся вопросы строительства новых домов. Таким образом, решение проблемы идет с двух сторон. Однако в последние годы у департамента образования возникли сложности: дело в том, что существуют четкие критерии Минстроя, которым должно соответствовать приобретаемое жилье. Это касается площади квартир, их готовности к заселению и стоимости.