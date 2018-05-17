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05:32 (мск), источник: НИА Красноярск

Инфляция с начала года в крае составила 1,1%

С начала года уровень инфляции в Красноярском крае составил 1,1%, за месяц — 0,3%.

Источник: НИА Красноярск

За минувший месяц продовольственные товары стали дороже на 0,4%, непродовольственные товары — на 0,3%.

Стоимость минимального набора продуктов питания на конец апреля 2018 года составила 4372,96 рубля в расчете на 1 человека и за месяц увеличилась на 0,9 процента, с начала года — на 3,3 процента.

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