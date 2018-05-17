Инфляция с начала года в крае составила 1,1%
С начала года уровень инфляции в Красноярском крае составил 1,1%, за месяц — 0,3%.
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С начала года уровень инфляции в Красноярском крае составил 1,1%, за месяц — 0,3%.
За минувший месяц продовольственные товары стали дороже на 0,4%, непродовольственные товары — на 0,3%.
Стоимость минимального набора продуктов питания на конец апреля 2018 года составила 4372,96 рубля в расчете на 1 человека и за месяц увеличилась на 0,9 процента, с начала года — на 3,3 процента.