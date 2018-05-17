Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «Груза 200» рассказала о съемках сцены изнасилования
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
43-летняя Рудковская готовится родить дочку
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Экс-супруг отобрал у дочери Кобейна знаменитую гитару ее отца
Платье по талону и невеста-ребенокСамые необычные королевские свадьбы
Евгения Медведева ответила бывшему тренеру
Жириновский назвал сумму своей пенсии
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Первое свадебное фото Гира и его жены украсило обложку журнала
У Виктории Бони роман с французским миллиардером
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
10Столкновения на границе сектора Газа
15Замуж за принца
05:33 (мск), источник: ДЕЙТА

Еще один крупный ТЦ закрыли во Владивостоке

Сегодня, 17 мая, во Владивостоке закрыли очередной торговый центр, сообщает DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

Так, ТЦ «БУМ» в районе Второй речки сегодня утром закрыли судебные приставы. Как рассказывают очевидцы, находившихся там посетителей попросили покинуть помещение.

Как стало известно, здание на Русской, 74а закрыли по аналогичной причине — несоблюдение правил противопожарной безопасности.

Ранее DEITA.RU сообщало, что во Владивостоке судебные приставы закрыли супермаркет «Реми» на улице Борисенко.

Ирина Петрова.

Все новости региона
 Охота на скрытных водителей началась в Приморье
Народные синоптики "уделали" Примгидромет
«Атлетико» разгромил «Марсель» в финале Лиги Европы
Ученые выявили молекулы, способствующие размножению рака
Канада осудила открытие Крымского моста
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся за рулем КамАЗа
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
Полчища комаров атаковали Воронежскую область (фото, видео)
В ОАЭ госпитализировали 40 российских туристов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россияне постараются впервые за 7 лет обыграть канадцев Сборная России в четверг проведет в Копенгагене четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею против команды Канады
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах В рамках Каннского кинофестиваля 2018 состоялся показ спин-оффа «Звездных войн», гостями которого стали крупнейшие звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь