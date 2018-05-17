Еще один крупный ТЦ закрыли во Владивостоке
Сегодня, 17 мая, во Владивостоке закрыли очередной торговый центр, сообщает DEITA. RU.
Сегодня, 17 мая, во Владивостоке закрыли очередной торговый центр, сообщает DEITA. RU.
Так, ТЦ «БУМ» в районе Второй речки сегодня утром закрыли судебные приставы. Как рассказывают очевидцы, находившихся там посетителей попросили покинуть помещение.
Как стало известно, здание на Русской, 74а закрыли по аналогичной причине — несоблюдение правил противопожарной безопасности.
Ранее DEITA.RU сообщало, что во Владивостоке судебные приставы закрыли супермаркет «Реми» на улице Борисенко.
Ирина Петрова.