Снег и дождь мешают начать посевную 2018 аграриям области

Сегодня часть техники в Сузунском районе так и стоит у гаражей — и это в пору посевной. Гнать в поле крестьяне смысла не видят. Дожди мешают всем сельскохозяйственным планам. «Да уже, наверное, неделю в ожидании сидим», — говорит механизатор Антон Кривых.

И по домам не разойтись — все надеются, вдруг ветер подсушит землю и можно будет выйти в поле, хотя бы с обеда. Вчера, 16 мая, день не задался — с самого утра шел дождь. «Трактор утонет в грязи, а техника не может заделать семена при такой почве», — рассказал инженер Болтовского хозяйства Иван Беляцкий.

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На сегодняшний день в Болтовском засеяли на 20 процентов меньше, чем в прошлом.

Руководитель хозяйства Олег Попрыга уверяет, что без хлеба в этом году мы не останемся.

К слову, в отстающих сегодня не только Болтовское хозяйство. Посевная приостановлена по всему району.

«Если сравнивать с показателем и темпами посева в прошлом году, то мы отстаем более чем в два раза. Из 70 тысяч гектаров посеяли чуть более 6 тысяч. Все готовы, и как только погодные условия позволят, выходим в поле и начинаем свою работу в полном объеме», — говорит глава Сузунского района Лилия Некрасова.