Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Армения предъявляет новые требования к РФ по Кавказу
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
Эммануил Виторган отдыхает в Израиле с новорожденной дочкой
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Надежда Бабкина надела неудачное платье-балахон
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Малахова сняли спящим с экс-супругой Джигарханяна
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Россия проиграла Швеции первое место в группе на чемпионате мира
Овечкин вошел в символическую сборную десятилетия
Госдеп обратился с призывом к России из-за Крымского моста
Реакция в РФ на слова США о Крымском мосте
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
12Путин открыл движение на Крымском мосту
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
08:42 (мск), источник: VN.ru

Снег и дождь мешают начать посевную 2018 аграриям области

Во многих хозяйствах региона аграрии не могут приступить к весенним работам — дождь все льет и льет. Эксперимент с выводом техники в поля провалился — машины вязнут в земле.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 94% 758 мм рт. ст. 4 м/с

Сегодня часть техники в Сузунском районе так и стоит у гаражей — и это в пору посевной. Гнать в поле крестьяне смысла не видят. Дожди мешают всем сельскохозяйственным планам. «Да уже, наверное, неделю в ожидании сидим», — говорит механизатор Антон Кривых.

И по домам не разойтись — все надеются, вдруг ветер подсушит землю и можно будет выйти в поле, хотя бы с обеда. Вчера, 16 мая, день не задался — с самого утра шел дождь. «Трактор утонет в грязи, а техника не может заделать семена при такой почве», — рассказал инженер Болтовского хозяйства Иван Беляцкий.

Читайте также
Посевная кампания стартовала в Новосибирской области

На сегодняшний день в Болтовском засеяли на 20 процентов меньше, чем в прошлом.

Руководитель хозяйства Олег Попрыга уверяет, что без хлеба в этом году мы не останемся.

К слову, в отстающих сегодня не только Болтовское хозяйство. Посевная приостановлена по всему району.

«Если сравнивать с показателем и темпами посева в прошлом году, то мы отстаем более чем в два раза. Из 70 тысяч гектаров посеяли чуть более 6 тысяч. Все готовы, и как только погодные условия позволят, выходим в поле и начинаем свою работу в полном объеме», — говорит глава Сузунского района Лилия Некрасова.

По прогнозам синоптиков, с понедельника погода изменится. Крестьяне в нетерпении — у небесной канцелярии просят побольше погожих дней.

Все новости региона
Футболки с символикой ЧМ-2018 изъяли в Новосибирске
Трамп поручил разработать новые санкции против России
РФ готова помочь Великобритании с мостом через Ла-Манш
Россиян переведут на «умные» счетчики
Канада осудила открытие Крымского моста
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся за рулем КамАЗа
Полчища комаров атаковали Воронежскую область (фото, видео)
В ОАЭ госпитализировали 40 российских туристов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россияне постараются впервые за 7 лет обыграть канадцев Сборная России в четверг проведет в Копенгагене четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею против команды Канады
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах В рамках Каннского кинофестиваля 2018 состоялся показ спин-оффа «Звездных войн», гостями которого стали крупнейшие звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь