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08:33 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Госдолг Новосибирской области сократился на 9 млрд рублей

Регион значительно снизил объем бюджетных кредитов — сразу на 6 млрд рублей, об этом сообщается на сайте Минфина НСО.

Госдолг Новосибирской области сократился на 9 млрд рублей, об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина НСО.

Регион выплатил 1,93 млрд рублей по долгам перед банками, объем задолженности в настоящий момент составляет 3 млрд рублей.

Размер долгов НСО по ценным бумагам снизился на 1 млрд рублей и составляет 15,1 млрд рублей. Объем бюджетных кредитов снизился на 6 млрд рублей — до 19 млрд рублей.

Общая сумма долга региона составляет 37,1 млрд рублей. Месяцем ранее показатель составлял 46,1 млрд рублей.

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