Госдолг Новосибирской области сократился на 9 млрд рублей
Регион значительно снизил объем бюджетных кредитов — сразу на 6 млрд рублей, об этом сообщается на сайте Минфина НСО.
Регион значительно снизил объем бюджетных кредитов — сразу на 6 млрд рублей, об этом сообщается на сайте Минфина НСО.
Госдолг Новосибирской области сократился на 9 млрд рублей, об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина НСО.
Регион выплатил 1,93 млрд рублей по долгам перед банками, объем задолженности в настоящий момент составляет 3 млрд рублей.
Общая сумма долга региона составляет 37,1 млрд рублей. Месяцем ранее показатель составлял 46,1 млрд рублей.