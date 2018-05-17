Госдолг Новосибирской области сократился на 9 млрд рублей, об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина НСО.

Регион выплатил 1,93 млрд рублей по долгам перед банками, объем задолженности в настоящий момент составляет 3 млрд рублей.