В Краснодаре в трамваях тестируют оплату проезда без кондукторов

Источник: Комсомольская правда

В одном из вагонов трамвая № 5 установили сразу три таких терминала. Краснодарцы тут же зашептались, мол, если начнут массово внедрять валидаторы, то сократится штат кондукторов.

Однако, как выяснила «Комсомолка», систему только тестируют.

— Действительно, на пятом маршруте трамвая установлен терминал бескондукторной оплаты проезда. Заработал он в тестовом режиме и пока только в одном вагоне. Нам важно было оценить, сможет ли эта система повысить собираемость выручки, — поясняют «КП — Кубань» в ООО «Электронный билет Кубани». — В часы-пик кондукторам сложно охватить весь вагон — пассажиров бывает очень много. И как раз-таки этот терминал рассчитан на ту группу сознательных краснодарцев, которые всегда оплачивают проезд.

Работа устройства проста — достаточно просто приложить транспортную карту к устройству, с нее автоматически спишется 26 рублей. За оплату проезда пассажиру терминал распечатает билет. Его обязательно проверит кондуктор. То есть от кондукторов избавляться никто пока не будет. Так что и о сокращении штата в КТТУ речи пока не идет. Все сотрудники продолжают свою работу. Тем более что терминал не предусматривает оплату наличными. Те же, у кого нет карт, могут купить билет у кондуктора.

О том, появятся ли эти устройства на всех маршрутах общественного транспорта, пока говорить рано. Проект этот экспериментальный.

КСТАТИ

В городе на смену троллейбусам № 21 и 31 дополнительные автобусы не выпустили.

Два маршрута «рогатиков» сократили из-за решения о ликвидации разворотного кольца на пересечении улиц Черкасской и Восточно-Кругликовской, где ведется капремонт. Теперь троллейбусы следуют до пересечения с улицами 40-летия Победы и Российской и там разворачиваются.

При этом горожанам советуют проехать участок от улицы Российской до Краевой клинической больницы на альтернативных автобусных маршрутах. Например, от остановки «Краевая клиническая больница № 1» на улице 1-го Мая ездят три автобуса — это маршруты № 4, 3, 11, 45.

— Вот только на остановке на улице 1 Мая около больницы маршрутки просто не останавливаются, они проезжают переполненные, — жалуются краснодарцы.

ВАЖНО

Как пояснили в транспортно-навигационном центре, дополнительные автобусы на линию не выпускали — необходимости в этом пока не видят. Однако жители города могут пожаловаться о случаях долгого ожидания транспорта. Для этого нужно сфотографировать остановку, а также написать ее адрес и отправить сообщение на номер «горячей линии» транспортно-навигационного центра: 8−903−41−20−101.

ЕСТЬ ВОПРОС

Маршрут троллейбуса № 2 сократят?

Краснодарцы, которые ездят из центра города до ТРЦ «Красная площадь», часто в троллейбусе № 2 встречают девушку, которая ведет опрос среди пассажиров.

— Интересуется она, до какой остановки люди обычно едут, — рассказала одна из краснодарок Галина Волкова. — По ее словам, этот опрос необходим для решения об актуальности маршрута и якобы поставлен вопрос о его закрытии.

Правда, власти Краснодара не спешат прояснить ясность в этой ситуации.

— Мы проводим сейчас обследования пассажиропотока по всему городу, — сказал «КП — Кубань» директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.