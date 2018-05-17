Рейсы лайнера «Князь Владимир» отменили до августа
Рейсы круизного лайнера «Князь Владимир» из Сочи в Севастополь отменили на июнь и июль. В компании «Черноморские круизы» это объясняют неисправностью судна.
Рейсы круизного лайнера «Князь Владимир» из Сочи в Севастополь отменили на июнь и июль. В компании «Черноморские круизы» это объясняют неисправностью судна.
— Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства, — добавили в компании.
Напомним, что первый рейс лайнера в 2018 году отменили
Отметим, что изначально судно должно было уйти в свой первый рейс 29 апреля. Однако совершить путешествие помешала поломка. Тогда система контроля механизма лайнера выдала ошибку. В компании говорили, что эту поломку нельзя назвать серьезной.