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18:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Рейсы лайнера «Князь Владимир» отменили до августа

Рейсы круизного лайнера «Князь Владимир» из Сочи в Севастополь отменили на июнь и июль. В компании «Черноморские круизы» это объясняют неисправностью судна.

Источник: Комсомольская правда

— Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства, — добавили в компании.

Напомним, что первый рейс лайнера в 2018 году отменили из-за пожара в машинном отделении четвертого отсека. Там загорелся вспомогательный дизель-генератор. Пассажиров на борту еще не было. С судна эвакуировали весь экипаж в составе 243 человек. Они не пострадали.

Отметим, что изначально судно должно было уйти в свой первый рейс 29 апреля. Однако совершить путешествие помешала поломка. Тогда система контроля механизма лайнера выдала ошибку. В компании говорили, что эту поломку нельзя назвать серьезной.

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