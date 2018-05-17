Рейсы лайнера «Князь Владимир» отменили до августа

Напомним, что первый рейс лайнера в 2018 году отменили из-за пожара в машинном отделении четвертого отсека. Там загорелся вспомогательный дизель-генератор. Пассажиров на борту еще не было. С судна эвакуировали весь экипаж в составе 243 человек. Они не пострадали.