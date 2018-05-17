В регионах Сибири отметили резкий скачок цен на бензин

Источник: Вести - Новосибирск

39 рублей за литр самого ходового топлива — очередной удар по карману красноярцев.

Андрей, автовладелец: «От поездок отказываться не приходится, но от чего-то другого отказываешься».

Алексей Лушников, автовладелец: «В своё время, когда бензин был дешевле, заправлялся 95-м, сейчас вынужден 92-м заправляться, пока машина позволяет».

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Пока правоохранители не нашли в скачке цен криминала. В «Красноярскнефтепродукте» сегодня заявили, что горючее компания закупает оптом на товарно-сырьевой бирже в Санкт-Петербурге.

Ирина Румянцева, пресс-секретарь АО «Красноярскнефтепродукт»: «Рост цен на топливо на бирже с января по май составил 27 процентов. Тонна АИ-92 стоила 40 тысяч рублей, а сегодня — порядка 52. В случае продолжения роста розничные цены будут также увеличиваться».

Представитель Федерации автовладельцев России Павел Стабров считает повышение сезонным.

Павел Стабров, представитель Федерации автовладельцев России: «Люди достают из гаражей машины, начинаются дачи — объем поездок возрастает».

Ценники менялись пять раз, начиная с 12 апреля. До Дня космонавтики самый дешевый бензин стоил 37 рублей за литр, затем он начал взлетать с космической скоростью — почти каждую неделю заправки прибавляли по тридцать-сорок копеек, пока увеличение цены не достигло пяти процентов. Это вдвое выше темпов инфляции.