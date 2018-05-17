В регионах Сибири отметили резкий скачок цен на бензин

39 рублей за литр самого ходового топлива — очередной удар по карману красноярцев.
Андрей, автовладелец: «От поездок отказываться не приходится, но от чего-то другого отказываешься».
Алексей Лушников, автовладелец: «В своё время, когда бензин был дешевле, заправлялся 95-м, сейчас вынужден 92-м заправляться, пока машина позволяет».
Пока правоохранители не нашли в скачке цен криминала. В «Красноярскнефтепродукте» сегодня заявили, что горючее компания закупает оптом на товарно-сырьевой бирже в Санкт-Петербурге.
Ирина Румянцева, пресс-секретарь АО «Красноярскнефтепродукт»: «Рост цен на топливо на бирже с января по май составил 27 процентов. Тонна АИ-92 стоила 40 тысяч рублей, а сегодня — порядка 52. В случае продолжения роста розничные цены будут также увеличиваться».
Представитель Федерации автовладельцев России Павел Стабров считает повышение сезонным.
Павел Стабров, представитель Федерации автовладельцев России: «Люди достают из гаражей машины, начинаются дачи — объем поездок возрастает».
Ценники менялись пять раз, начиная с 12 апреля. До Дня космонавтики самый дешевый бензин стоил 37 рублей за литр, затем он начал взлетать с космической скоростью — почти каждую неделю заправки прибавляли по тридцать-сорок копеек, пока увеличение цены не достигло пяти процентов. Это вдвое выше темпов инфляции.
Роман Рыков, корреспондент: «Как говорят экономисты, две трети стоимости бензина возвращаются в бюджет в виде акцизов и налогов на добавленную стоимость и природные ископаемые. То есть водителям остается лишь утешение, что их деньги, в частности, пойдут на улучшение дорог».