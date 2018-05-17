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10:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Производители «молочки» в Челябинской области добавляют в продукцию фальсификат и крахмал

К такому выводу пришли специалисты регионального Россельхознадзора.

Источник: AP 2018

Управление Россельхознадзора по Челябинской области с начала года ведет проверки качества местной молочной продукции. Почти 27% проб не соответствуют требованиям технических регламентов, что на 3% превышает общероссийский показатель, сообщает пресс-служба ведомства.

В лабораториях проверяли кисломолочную продукцию, молоко, масло сливочное, сметану, а также сыры и творог. Оказалось, что местный производитель включает в свою продукцию растительные жиры и крахмал, часть продукции не соответствует нормам по массовой доли жира и по микробиологической безопасности.

— Это касается всех наименований молочной продукции: молока, масла, сметаны, сыров, творога, произведенных на предприятиях области, — категоричен Россельхознадзор.

К сожалению, марки товаров и производителей ревизоры в своем сообщении не называют.

Выправить ситуацию на молочном рынке поможет система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», которую запустят уже в июле этого года. С ее помощью можно отслеживать все стадии производства и реализации.

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