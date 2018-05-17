Производители «молочки» в Челябинской области добавляют в продукцию фальсификат и крахмал
К такому выводу пришли специалисты регионального Россельхознадзора.
К такому выводу пришли специалисты регионального Россельхознадзора.
Управление Россельхознадзора по Челябинской области с начала года ведет проверки качества местной молочной продукции. Почти 27% проб не соответствуют требованиям технических регламентов, что на 3% превышает общероссийский показатель, сообщает
В лабораториях проверяли кисломолочную продукцию, молоко, масло сливочное, сметану, а также сыры и творог. Оказалось, что местный производитель включает в свою продукцию растительные жиры и крахмал, часть продукции не соответствует нормам по массовой доли жира и по микробиологической безопасности.
— Это касается всех наименований молочной продукции: молока, масла, сметаны, сыров, творога, произведенных на предприятиях области, — категоричен Россельхознадзор.
К сожалению, марки товаров и производителей ревизоры в своем сообщении не называют.
Выправить ситуацию на молочном рынке поможет система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», которую запустят уже в июле этого года. С ее помощью можно отслеживать все стадии производства и реализации.