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10:18 (мск), источник: АиФ Челябинск

Более миллиона личинок пеляди выпустили в озеро под Челябинском

Ловить взрослую рыбу можно будет на третий год.

Рыбоводы выпустили в озеро Сугояк в Красноармейском районе свыше миллиона личинок пеляди, сообщают в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

В ходе весеннего зарыбления водоёмов в Челябинской области специалисты Челябинского рыбоводного хозяйства планируют выпустить в озёра около 22 миллионов личинок сиговых пород рыб, примерно 5 миллионов личинок карпа и, после технологического обслуживания прудового хозяйства, несколько сотен тысяч подросших рыб.

«Общий план зарыбления водоёмов Челябинской области всеми рыбоводными предприятиями составляет 200 миллионов штук, а с учётом реализации рыбопосадочного материала в других субъектах федерации будет отгружено из рыборазводных цехов около 600 миллионов личинок рыбы различных видов и пород», — рассказал начальник отдела рыбоводства и рыболовства областного министерства сельского хозяйства Алексей Екимов.

«Рыборазведение — это основа рыбоводства, от которого зависит объём вылова. Естественное воспроизводство товарной рыбы на озёрах Челябинской области мизерное, потому что водоёмы большей частью солёные — на юге области, либо это горные водоёмы, где нет условий для нереста. Аборигенная рыба на Южном Урале — чебак, окунь, карась, это те виды рыб, которые со временем вырождаются и становятся мелкими и непригодными для еды. Поэтому нужно выращивать рыбу в инкубаторах. В текущем году проинкубировали 250 миллионов, это пелядь, сиг и муксун», — отметил заместитель генерального директора рыборазводного завода Евгений Рындин.

Справка:

Собирать икру пеляди в хозяйствах начинают в октябре, всю зиму она проводит в инкубаторе при температуре 0,2 градуса, а в конце апреля — начале мая появляются личинки. Будущих рыб помещают в полиэтиленовые мешки с водой, подкачанные кислородом для удобства перевозки. В каждый такой мешок помещается до 100 тысяч личинок. Их привозят на водоём, где мешки на некоторое время оставляют в воде у берега, чтобы сравнять температуру. Затем специалисты отплывают подальше и выпускают будущую рыбу. За год личинка пеляди вырастает в рыбу весом около 100 граммов, вылов же товарной рыбы специалисты планируют на третий год после зарыбления водоёма.

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