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11:51 (мск), источник: Ежедневник.by

Россельхознадзор вынужден принять очередные меры в отношении белорусских предприятий

Россельхознадзор снова заявил о новых случаях поступления из Беларуси животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза.

Источник: Ежедневник.by
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Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.

Как уточняется, в связи с повторным выявлением бактерий группы кишечных палочек в говядине, поставляемой с предприятия Филиал «Заготовительно-производственный комбинат «Полесье» Лунинецкого РАЙПО, ведомством вводятся временные ограничения на поставки продукции с указанного предприятия.

Кроме того, режим усиленного лабораторного контроля вводится в отношении продукции производства ОАО «Александрийское», Глубокского молочно-консервного комбината, Пружанского молочного комбината, Рыбокомбината Любань.

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