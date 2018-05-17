Россельхознадзор вынужден принять очередные меры в отношении белорусских предприятий

Как уточняется, в связи с повторным выявлением бактерий группы кишечных палочек в говядине, поставляемой с предприятия Филиал «Заготовительно-производственный комбинат «Полесье» Лунинецкого РАЙПО, ведомством вводятся временные ограничения на поставки продукции с указанного предприятия.



Кроме того, режим усиленного лабораторного контроля вводится в отношении продукции производства ОАО «Александрийское», Глубокского молочно-консервного комбината, Пружанского молочного комбината, Рыбокомбината Любань.