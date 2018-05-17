На реконструкцию эспланады в этом году власти Перми планируют выделить 50 млн рублей

В частности, администрацией Перми было предложено выделить из городской казны на реконструкцию сквера в квартале № 68 в 2018 году 50,1 млн руб., и 84,8 млн руб. в 2019-ом. Общая сумма составит 135 млн руб. — столько же, сколько на край выделит на эти цели в следующем году.