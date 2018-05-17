В Перми продолжается снос нелегальных торговых объектов
Незаконно установленный на обочине дороги торговый объект снесли по инициативе прокуратуры.
Незаконно установленный на обочине дороги торговый объект снесли по инициативе прокуратуры.
В Перми продолжается снос нелегальных торговых объектов. Незаконно установленный на обочине дороги торговый объект, в котором продавали веники, древесный уголь, венки — снесли. Инициатором акции стала прокуратура Орджоникидзевского района Перми.
К работам подключились управление автодорог, администрация и ГИБДД.