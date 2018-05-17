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13:23 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми продолжается снос нелегальных торговых объектов

Незаконно установленный на обочине дороги торговый объект снесли по инициативе прокуратуры.

Источник: Вести - Пермь

В Перми продолжается снос нелегальных торговых объектов. Незаконно установленный на обочине дороги торговый объект, в котором продавали веники, древесный уголь, венки — снесли. Инициатором акции стала прокуратура Орджоникидзевского района Перми.

К работам подключились управление автодорог, администрация и ГИБДД.

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