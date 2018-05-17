«Да» сервису и комфорту: аэропорт «Симферополь» стал лучшим в России

Источник: РИА "Новости"

В рамках SKY TRAVEL AWARDS эксперты авиаотрасли, пассажиры аэропортов и популярные блогеры в течение двух месяцев оценивали уровень сервиса и удобство аэропортов и их бизнес-залов, а также гостиниц, находящихся вблизи аэропортов.

«За этот период они побывали в 14-ти аэропортах, 12-ти бизнес-залах и 28-ми отелях. О своих впечатлениях они рассказывали в видеообзорах. Затем на сайте форума SKYSERVICE 2018 проводилось открытое голосование за лучших номинантов», — уточнили в пресс-службе аэропорта «Симферополь».

Своего миллионного пассажира в этом году аэропорт Симферополя встретил в новом аэровокзальном комплексе 11 мая. Им стал 5-летний москвич Даниил Баринов, который отдыхал в Крыму вместе со своей мамой.

Как сообщалось, с 16 апреля 2018 года все вылетающие и прилетающие пассажиры обслуживаются в новом терминале аэропорта «Симферополь». В новом аэровокзальном комплексе для удобства пассажиров предусмотрено 28 лифтов, 16 эскалаторов, 8 телетрапов и 8 выходов к перронным автобусам. Подавляющее большинство лифтов запроектировано как элемент безбарьерной среды.