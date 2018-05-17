Власти Калининграда хотят получить 2,5 млн евро на благоустройство парков Южный и Макса Ашманна
Городские власти готовят заявки на программу приграничного сотрудничества «Польша — Россия 2014−2020». Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Городские власти готовят заявки на программу приграничного сотрудничества «Польша — Россия 2014−2020». Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Приём документов на конкурс продлится до 16 июля. Сейчас работа над заявками находится на завершающей стадии. Администрация Калининграда хочет участвовать в реализации трёх проектов.
Первый предусматривает ревитализацию городских парков — Макса Ашманна в Калининграде и Долинка в Эльблонге. На благоустройство территорий города могут получить 2,5 миллиона евро. Средство распределят поровну.
Второй проект касается развития туристической инфраструктуры для обеспечения доступности объектов культурного и природного наследия. Польские партнёры рассчитывают создать велодорожку на отрезке Кентшин — Парч, а Калининград — благоустроить парк Южный. На эти цели также запрашивается 2,5 миллиона евро на оба объекта.
Третий проект предполагает сотрудничество для чистой природной среды в приграничном районе. В Калининграде рассчитывают провести реконструкцию гидротехнических сооружений и улучшить
В декабре 2017 года совет министров Польши подписал программу трансграничного сотрудничества с Россией. Её общий бюджет составляет более 62 миллионов евро, из которых 42 миллиона евро выделяет ЕС. Средства должны направить на создание проектов по продвижению локальной культуры, сохранению культурного наследия, улучшения окружающей среды и охраны государственных границ.