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16:45 (мск), источник: Калининград.Ru

Власти Калининграда хотят получить 2,5 млн евро на благоустройство парков Южный и Макса Ашманна

Городские власти готовят заявки на программу приграничного сотрудничества «Польша — Россия 2014−2020». Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе мэрии.

Источник: Калининград.Ru

Приём документов на конкурс продлится до 16 июля. Сейчас работа над заявками находится на завершающей стадии. Администрация Калининграда хочет участвовать в реализации трёх проектов.

Первый предусматривает ревитализацию городских парков — Макса Ашманна в Калининграде и Долинка в Эльблонге. На благоустройство территорий города могут получить 2,5 миллиона евро. Средство распределят поровну.

Второй проект касается развития туристической инфраструктуры для обеспечения доступности объектов культурного и природного наследия. Польские партнёры рассчитывают создать велодорожку на отрезке Кентшин — Парч, а Калининград — благоустроить парк Южный. На эти цели также запрашивается 2,5 миллиона евро на оба объекта.

Третий проект предполагает сотрудничество для чистой природной среды в приграничном районе. В Калининграде рассчитывают провести реконструкцию гидротехнических сооружений и улучшить санитарно-экологическое состояние притока реки Голубой с благоустройством рекреационной зоны, в Польше — обновить дождевую канализацию и привести в порядок территорию вокруг Кентшинского озера.

В декабре 2017 года совет министров Польши подписал программу трансграничного сотрудничества с Россией. Её общий бюджет составляет более 62 миллионов евро, из которых 42 миллиона евро выделяет ЕС. Средства должны направить на создание проектов по продвижению локальной культуры, сохранению культурного наследия, улучшения окружающей среды и охраны государственных границ.

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