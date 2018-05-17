Власти Калининграда хотят получить 2,5 млн евро на благоустройство парков Южный и Макса Ашманна

Источник: Калининград.Ru

Приём документов на конкурс продлится до 16 июля. Сейчас работа над заявками находится на завершающей стадии. Администрация Калининграда хочет участвовать в реализации трёх проектов.

Первый предусматривает ревитализацию городских парков — Макса Ашманна в Калининграде и Долинка в Эльблонге. На благоустройство территорий города могут получить 2,5 миллиона евро. Средство распределят поровну.

Второй проект касается развития туристической инфраструктуры для обеспечения доступности объектов культурного и природного наследия. Польские партнёры рассчитывают создать велодорожку на отрезке Кентшин — Парч, а Калининград — благоустроить парк Южный. На эти цели также запрашивается 2,5 миллиона евро на оба объекта.

Третий проект предполагает сотрудничество для чистой природной среды в приграничном районе. В Калининграде рассчитывают провести реконструкцию гидротехнических сооружений и улучшить санитарно-экологическое состояние притока реки Голубой с благоустройством рекреационной зоны, в Польше — обновить дождевую канализацию и привести в порядок территорию вокруг Кентшинского озера.