Керченская переправа сообщила о планах после открытия Крымского моста

Источник: "Российская газета"

Как и следовало ожидать, уже к вечеру 15 мая, когда состоялась официальная церемония открытия моста, количество желающих воспользоваться переправой заметно сократилось. Непривычно опустевшей выглядит теперь стоянка автомобилей, ожидающих очереди, а одинокие легковые авто кажутся просто потерявшимися или сбившимися с пути. Тем не менее ручеек машин и пассажиров полностью не иссяк.

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— Сейчас паромной переправой пользуются в основном водители грузовиков и пассажиры без автомобилей, — рассказал «РГ» председатель ликвидационной комиссии Игорь Ворончихин. — В первой половине дня открытия моста переправой воспользовались более 3000 человек.

Уже 16 мая количество перевезенных автомобилей сократилось на 600−700 единиц, до 2000 машин в сутки. До октября, когда мост станет доступен тяжеловозам, переправа останется главной коммуникацией с материком для груженых фур. Поэтому работают все шесть действующих паромов. Потом их количество сократят, пропорционально востребованности.

Спрос, как известно, рождает предложение. Но и осенью переправа полностью не остановится. Даже после открытия движения по железнодорожной части моста, предстоящего в 2019 году, все опасные грузы, будь то топливо или химикаты, пойдут через переправу. Тем не менее, ни для кого не секрет, что в коллективе предстоят большие сокращения.

А минувшие четыре года, безусловно, запомнятся настоящим трудовым подвигом тружеников переправы. О том, как это было, сообщил первый министр транспорта Республики Крым Анатолий Цуркин.

Старые крымские паромы «Ейск» и «Керченский-2», работавшие в проливе до 2014 года, вмещали одну фуру и 30 легковых машин. С их помощью Крым был связан с материком весь 2014 год. Неудивительно, что тогда у переправы выстраивались километровые очереди. Современные двухпалубные паромы «Ионас» и «Олимпиада», вмещавшие уже 120 легковых авто каждый, появились лишь летом 2015 года. Пропускная способность переправы значительно выросла, однако новые суда часто ломались. Верхняя грузовая палуба паромов была с гидравлической аппарелью, которая часто выходила из строя. В одной из поломок потекли какие-то сальники. Заказать их в Греции, где строились корабли, было практически невозможно. И, о чудо, один из механиков случайно купил комплект сальников на блошином рынке в Симферополе, и все подошло!