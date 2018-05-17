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15:04 (мск), источник: "Российская газета"

Керченская переправа сообщила о планах после открытия Крымского моста

После открытия Крымского моста паромную переправу, четыре года остававшуюся «дорогой жизни» для двух миллионов крымчан, ждут большие перемены. «РГ» решила узнать, как живет теперь уже бывшая основная транспортная артерия полуострова и чем запомнились минувшие четыре года.

Источник: "Российская газета"

Как и следовало ожидать, уже к вечеру 15 мая, когда состоялась официальная церемония открытия моста, количество желающих воспользоваться переправой заметно сократилось. Непривычно опустевшей выглядит теперь стоянка автомобилей, ожидающих очереди, а одинокие легковые авто кажутся просто потерявшимися или сбившимися с пути. Тем не менее ручеек машин и пассажиров полностью не иссяк.

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— Сейчас паромной переправой пользуются в основном водители грузовиков и пассажиры без автомобилей, — рассказал «РГ» председатель ликвидационной комиссии Игорь Ворончихин. — В первой половине дня открытия моста переправой воспользовались более 3000 человек.

Уже 16 мая количество перевезенных автомобилей сократилось на 600−700 единиц, до 2000 машин в сутки. До октября, когда мост станет доступен тяжеловозам, переправа останется главной коммуникацией с материком для груженых фур. Поэтому работают все шесть действующих паромов. Потом их количество сократят, пропорционально востребованности.

Спрос, как известно, рождает предложение. Но и осенью переправа полностью не остановится. Даже после открытия движения по железнодорожной части моста, предстоящего в 2019 году, все опасные грузы, будь то топливо или химикаты, пойдут через переправу. Тем не менее, ни для кого не секрет, что в коллективе предстоят большие сокращения.

А минувшие четыре года, безусловно, запомнятся настоящим трудовым подвигом тружеников переправы. О том, как это было, сообщил первый министр транспорта Республики Крым Анатолий Цуркин.

Старые крымские паромы «Ейск» и «Керченский-2», работавшие в проливе до 2014 года, вмещали одну фуру и 30 легковых машин. С их помощью Крым был связан с материком весь 2014 год. Неудивительно, что тогда у переправы выстраивались километровые очереди. Современные двухпалубные паромы «Ионас» и «Олимпиада», вмещавшие уже 120 легковых авто каждый, появились лишь летом 2015 года. Пропускная способность переправы значительно выросла, однако новые суда часто ломались. Верхняя грузовая палуба паромов была с гидравлической аппарелью, которая часто выходила из строя. В одной из поломок потекли какие-то сальники. Заказать их в Греции, где строились корабли, было практически невозможно. И, о чудо, один из механиков случайно купил комплект сальников на блошином рынке в Симферополе, и все подошло!

— Было сложно, но я, с улыбкой на лице и с гордостью вспоминаю то время, — рассказал Анатолий Цуркин.

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