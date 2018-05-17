Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украине «перекроют» Керченский пролив: худшие опасения сбываются
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Родители подарили на день рождения пятерняшкам трогательную фотосессию
Названы самые любимые растения россиян на дачах
К ЧМ-2018 выпустили пособие, как понравиться россиянкам
Платье по талону и невеста-ребенокСамые необычные королевские свадьбы
В Москве жестоко избили белорусскую певицу
Вашингтону не понравилось, как Путин вел грузовик
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
СМИ: Виталина разрыдалась, увидев измождённого Джигарханяна
СМИ: Антон Макарский пытался уйти из семьи
Лариса Долина появилась на публике в странном наряде
10 модных коротких стрижек с челками
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
10Израиль отмечает 70-летие со дня основания
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
16:40 (мск), источник: Югополис

Первый вице-губернатор Кубани считает целесообразным снос Музыкального микрорайона в Краснодаре

Андрей Алексеенко, курирующий строительную отрасль, сообщил, что Музыкальный невозможно превратить в удобный для жильцов микрорайон. Об этом чиновник заявил на встрече с журналистами.

Источник: Югополис

«Объективно там проще все снести и построить заново. Исходя из текущей ситуации, сделать из Музыкального комфортный для жизни микрорайон невозможно. Я надеюсь, что я увижу, что все это снесут, людей переселят в комфортное благоустроенное жилье, а на его месте появится что-то полезное для города, например, парк», — сказал первый замглавы региона, слова которого цитирует РБК-Краснодар.

Музыкальный — один из развивающихся жилых районов Краснодара в границах улиц Московской, Солнечной, Российской и им. Петра Метальникова. Свое название он получил из-за улиц, названных в честь российских композиторов.

Активная многоэтажная застройка в «Музыкальном» велась без учета необходимой инфраструктуры, что в итоге привело к многочисленным проблемам — от отсутствия нормальной ливневой канализации и перебоев с теплоснабжением до катастрофической нехватки школ и детских садов.

По официальным оценкам, большинство многоквартирных домов здесь построили без разрешительных документов и с нарушениями норм — самострои возводились на участках, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство, затем их узаконили через суды.

Активные действия властей по улучшению ситуации в краснодарском «шанхае» начались после 2016 года. К лету 2017 года городской департамент архитектуры и градостроительства завершил проект технического задания на подготовку в Музыкальном микрорайоне планировки и межевания для размещения автомобильных дорог, сетей инженерно-технического обеспечения. Далее городские власти планируют заняться наведением порядка с инженерными коммуникациями и со всей коммунальной инфраструктурой. Планируется передача сетей энерго- и теплоснабжения эксплуатирующим организациям, организация прокладки сетей ливневой канализации. Планируется строительство здесь двух школ и четырех детсадов.

В Музыкальном часто происходят пожары. Последний из них, как сообщал «Югополис», случился на улице Шаляпина 16 мая нынешнего года.

16 января 2013-го здесь в 6-этажном доме на ул. Концевича, 4, произошел крупный пожар. Площадь возгорания тогда составила 600 кв. м. Крупный пожар в многоэтажке мог возникнуть по причине замыкания электропроводки.

Вечером 15 февраля 2017 года произошло возгорание в мансардном этажешестиэтажного многоквартирного жилого дома на ул. Прокофьева, 3. В огне погиб человек. По этому факту возбудили уголовное дело.

Вечером 29 апреля того же года загорелась квартира в доме на улице Жигуленко, 4. Обошлось без пострадавших.

Все новости региона
Вишняковский рынок в Краснодаре атаковали пчелы
Песков назвал безумием призыв в СМИ США взорвать Крымский мост
Госдеп США: Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс
Голикова расплакалась во время выступления в Госдуме
Матвиенко призвала чиновников отложить отпуск ради указа Путина
Ученые выявили самые привлекательные для женщин пропорции тела
Cамый опасный мост России смыло ледоходом
Россиян переведут на «умные» счетчики
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Главный экзамен. Есть ли у России шансы против Макдэвида? В плей-офф сборная Канады преобразится. Добавит ли наша команда?
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями во второй раз Модель родила сына.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь