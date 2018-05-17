Первый вице-губернатор Кубани считает целесообразным снос Музыкального микрорайона в Краснодаре

Источник: Югополис

«Объективно там проще все снести и построить заново. Исходя из текущей ситуации, сделать из Музыкального комфортный для жизни микрорайон невозможно. Я надеюсь, что я увижу, что все это снесут, людей переселят в комфортное благоустроенное жилье, а на его месте появится что-то полезное для города, например, парк», — сказал первый замглавы региона, слова которого цитирует РБК-Краснодар.

Музыкальный — один из развивающихся жилых районов Краснодара в границах улиц Московской, Солнечной, Российской и им. Петра Метальникова. Свое название он получил из-за улиц, названных в честь российских композиторов.

Активная многоэтажная застройка в «Музыкальном» велась без учета необходимой инфраструктуры, что в итоге привело к многочисленным проблемам — от отсутствия нормальной ливневой канализации и перебоев с теплоснабжением до катастрофической нехватки школ и детских садов.

По официальным оценкам, большинство многоквартирных домов здесь построили без разрешительных документов и с нарушениями норм — самострои возводились на участках, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство, затем их узаконили через суды.

Активные действия властей по улучшению ситуации в краснодарском «шанхае» начались после 2016 года. К лету 2017 года городской департамент архитектуры и градостроительства завершил проект технического задания на подготовку в Музыкальном микрорайоне планировки и межевания для размещения автомобильных дорог, сетей инженерно-технического обеспечения. Далее городские власти планируют заняться наведением порядка с инженерными коммуникациями и со всей коммунальной инфраструктурой. Планируется передача сетей энерго- и теплоснабжения эксплуатирующим организациям, организация прокладки сетей ливневой канализации. Планируется строительство здесь двух школ и четырех детсадов.

В Музыкальном часто происходят пожары. Последний из них, как сообщал «Югополис», случился на улице Шаляпина 16 мая нынешнего года.

16 января 2013-го здесь в 6-этажном доме на ул. Концевича, 4, произошел крупный пожар. Площадь возгорания тогда составила 600 кв. м. Крупный пожар в многоэтажке мог возникнуть по причине замыкания электропроводки.

Вечером 15 февраля 2017 года произошло возгорание в мансардном этажешестиэтажного многоквартирного жилого дома на ул. Прокофьева, 3. В огне погиб человек. По этому факту возбудили уголовное дело.