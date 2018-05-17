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16:33 (мск), источник: РИА Новости

Россельхознадзор обнаружил антибиотики в клубнике из Китая

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россельхознадзор обнаружил в клубнике из Китая антибиотики и пестициды, однако не может запретить поставки, так как в законодательстве подобная ситуация не прописана, рассказал журналистам в четверг глава ведомства Сергей Данкверт.

Источник: РИА Новости

По его словам, управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области исследовали две партии свежей клубники общим весом почти 8 тонн, отправленные двумя китайскими компаниями — ТЭК «Лань Ян» и ТЭК «Юань Фэн». В результате проведенных анализов в образцах было обнаружено превышение остаточного количества пестицида люфенурон. В России нет зарегистрированных пестицидных препаратов, содержащих люфенурон, разрешенных к применению на землянике (клубнике).

Существующая система обеспечения безопасности должна претерпеть изменения. Мы знаем, какие технологии сегодня применяются: почему, например, приходят персики или абрикосы, или клубника, а плесень у них не развивается? Все очень просто — потому что обливают антибактериальными препаратами, упаковали в пленку — поехали. Законодательно это никак не урегулировано, так как ни один человек не мог подумать, что сегодня это будет так использоваться.
Сергей Данкверт
глава Россельхознадзора

Он пояснил, что у Россельхознадзора нет возможности запретить поставки подобных продуктов.

Данкверт отметил, что подобная практика пришла «не от фруктов, а от сырного продукта». «Когда мы начали изучать поставки сырного продукта из Белоруссии, мы обнаружили такое средство, как натамицин, которым перед отправкой продукт протирается тряпкой. Ничего не плесневеет, все чудесно — только никто не знает, что он есть», — отметил глава Россельхознадзора.

«Коллеги из Роспотребнадзора говорят, что готовую продукцию проверять не надо», — добавил он.

Роспотребнадзор, на котором лежит нормативно-правовое регулирование, учитывая, что он оторван от сельского хозяйства, его это не волнует. Нигде не урегулировано применение антибиотиков для транспортировки и хранения фруктов, ягод, овощей. Никто этим не занимался, методики нет, в регламенте Таможенного союза это никак не прописано.
Сергей Данкверт
глава Россельхознадзора

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