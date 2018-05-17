Россельхознадзор обнаружил антибиотики в клубнике из Китая

Существующая система обеспечения безопасности должна претерпеть изменения. Мы знаем, какие технологии сегодня применяются: почему, например, приходят персики или абрикосы, или клубника, а плесень у них не развивается? Все очень просто — потому что обливают антибактериальными препаратами, упаковали в пленку — поехали. Законодательно это никак не урегулировано, так как ни один человек не мог подумать, что сегодня это будет так использоваться.

Сергей Данкверт глава Россельхознадзора