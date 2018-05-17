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16:44 (мск), источник: Sputnik

Самолеты до Термеза будут летать чаще

С 29 мая «Узбекистон хаво йуллари» вводит вторую частоту рейсов Ташкент-Термез-Ташкент и Термез-Москва-Термез.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» c 29 мая увеличивает частоту полетов на маршрутах до города Термез и из него, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

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«Национальная авиакомпания “Узбекистон хаво йуллари” с 29 мая 2018 года увеличивает частоту полетов на маршруте Ташкент-Термез-Ташкент с 3 до 4 раз в неделю. Четвертая частота рейсов на данном маршруте будет выполняться по вторникам на современных комфортабельных лайнерах Боинг-757 по следующему графику движения», — говорится в пресс-релизе.

По вторникам самолеты будут вылетать из Ташкента в 10:35 и приземляться в Термезе в 11:50, по средам из Термеза они будут вылетать в 00:05, а садиться в Ташкенте в 01:20.

Кроме того, НАК увеличивает частоту рейсов по маршруту Термез-Москва-Термез. Из узбекского города самолет вылетит во вторник в 12:50 и приземлится в российской столице в 15:20, а из Москвы рейс запустят в 16:50 и приземлится самолет в Термезе в 23:05.

Ранее сообщалось о планах «Узбекистон хаво йуллари» возобновить прямое авиационное сообщение между Челябинском и Ташкентом. Этот вопрос в четверг обсудили хоким Ташкента и губернатор Челябинской области Борис Дубровский, который в эти дни посещает Узбекистан с визитом. Будет создана специальная рабочая группа.

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