Самолеты до Термеза будут летать чаще
С 29 мая «Узбекистон хаво йуллари» вводит вторую частоту рейсов
С 29 мая «Узбекистон хаво йуллари» вводит вторую частоту рейсов
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» c 29 мая увеличивает частоту полетов на маршрутах до города Термез и из него, сообщает
«Национальная авиакомпания “Узбекистон хаво йуллари” с 29 мая 2018 года увеличивает частоту полетов на маршруте
По вторникам самолеты будут вылетать из Ташкента в 10:35 и приземляться в Термезе в 11:50, по средам из Термеза они будут вылетать в 00:05, а садиться в Ташкенте в 01:20.
Кроме того, НАК увеличивает частоту рейсов по маршруту
Ранее сообщалось о планах «Узбекистон хаво йуллари» возобновить прямое авиационное сообщение между Челябинском и Ташкентом. Этот вопрос в четверг обсудили хоким Ташкента и губернатор Челябинской области Борис Дубровский, который в эти дни посещает Узбекистан с визитом. Будет создана специальная рабочая группа.